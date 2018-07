Círculos de colores, la nueva ilusión óptica que arrasa en Internet

Esta nueva peculiar ilusión óptica que provocan unos círculos que parecen ser de diferentes colores, ha causado que más de uno se frote los ojos sorprendido con el resultado. Al mirar la imagen parece que las circunferencias están pintadas en cuatro colores... Pero realmente tienen el mismo color.

El origen de la curiosa imagen es a través del Twitter de David Novick, un profesor de la Universidad de Texas en El Paso (EE.UU.), que compartía en su cuenta una imagen de 12 círculos bajo varias líneas de diferentes colores, una ilusión óptica que tituló "Confeti". La peculiaridad de todo esto es que, por increíble que parezca, los círculos del fondo son todos del mismo color.

La ilusión óptica se crea a través de las líneas horizontales que cruzan la imagen, sobrepuestas a los círculos del fondo. Cada línea es de un color diferente dentro de un patrón (azul, naranja, verde y violeta) que se repite a través del largo de la imagen. Estos colores son los que crean la ilusión de que los círculos de detrás son de colores diferentes, pero en realidad son idénticos. Novick especifica que todos tienen el mismo tono, el "RGB 250, 219, 172" concretamente.

A new Munker illusion, which I call confetti. All the dots in the background are the same color (RGB 250, 219, 172) but are perceived as four different colors. The differences are subtle, though, and depend on the size of the image when it's viewed. cc @AkiyoshiKitaoka pic.twitter.com/vT6x64LLTy