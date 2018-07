Comprar online ahorra tiempo, pero mejor adquirir estos 8 artículos en persona

No hace mucho había cierto recelo a las compras online

Se descubren una gran variedad de productos y precios

Fácilmente recibes en la puerta de casa todo lo que necesitas

Imagen: iStock

No hace mucho tiempo la mayoría de personas sentían cierto recelo a las compras online. Sin embargo, con el paso de los años la popularidad de este tipo de negocios ha crecido y ha permitido que la gente confíe en los servicios en línea; nos sentimos mucho más cómodos enviando la información de nuestras tarjetas de crédito.

Los envíos y devoluciones son rápidos, además de que se descubren una gran variedad de productos y precios de lo más variopintos. En definitiva, si tienes conexión a Internet y no vives en mitad de la nada, realmente no tienes ningún motivo por las que tengas que salir a comprar una cosa en específico; fácilmente puedes recibir en la puerta de casa todo lo que necesitas.

A pesar de esta gran comodidad, hay una serie de artículos que es mejor comprar en persona: algunas son lo suficientemente importantes y personales como para perder algo de tiempo y visitar la tienda.

Muebles. Por supuesto, debes entrar en la página web para encontrar aquello que estás buscando y ahorrar tiempo, pero dirígete a la tienda de muebles para tu compra final; esto asegura que quedarás contento con la adquisición.

Colchón. Es posible que te encuentres a un clic de comprar el primer colchón que ves en Internet. Pero ten en cuenta una cosa; si duermes ocho horas al día, eso es un tercio de tu vida, así que es una inversión bastante importante. Las búsquedas en línea son un buen punto de partida, pero sólo en persona podrás experimentar qué tan cómoda es la cama.

Cosméticos que nunca has probado. En el caso de que quieras probar un nuevo producto de maquillaje, es mucho mejor que vayas a la tienda. Muchos comercios no devuelven el dinero cuando los cosméticos se han abierto y probado.

Ropa de marcas que desconoces. Si el minorista no permite devoluciones o no hay una tienda física a la que puedas acceder, podrías quedarte con una prenda que no te queda bien o no te gusta. No dudes en comprar en tiendas donde conozcas tu talla, pero ten cuidado al probar nuevas marcas.

Zapatos. Al igual que con el caso de la ropa, unos zapatos o botas con la talla equivocada será una gran pérdida de dinero si no puedes usarlos. Los tamaños, incluso en marcas con las que estás familiarizado, varían según el modelo.

Artículos de lujo. Hay innumerables productos falsificados que se venden en todo tipo de páginas web. No te dejes engañar; si quieres algo de marca no te queda otra que ir a la tienda para asegurarte de que lo que obtienes es lo que estás pagando.

Electrodomésticos frágiles. Los televisores de pantalla plana, reproductores Blu-ray y consolas de videojuegos, son extremadamente frágiles y requieren un cuidado especial. Cuando compras estos dispositivos en tu tienda de productos electrónicos, generalmente los envían a tu casa con cuidado como parte de su servicio al cliente.