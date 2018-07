¿Por qué no hay ni un sólo Minion femenino?

Probablemente son las mayores celebridades animadas del séptimo arte

El género de los pequeños amarillos fue motivo de debate desde su lanzamiento

Imagen: iStock

Los personajes de las películas Mi villano favorito fueron todo un éxito de taquilla, con los Minions convirtiéndose fácilmente en las mayores celebridades animadas hasta la fecha. Pero, dada su gran popularidad, han surgido preguntas sobre la curiosa falta de secuaces femeninas.

Por más que lo intentes, no puedes escapar de estas criaturas amarillas. Están en todas partes y se han apoderado de todo, incluso de una película propia.

Pero a pesar de su largo recorrido en el mundo cinematográfico, hay una serie de preguntas que todo fan se ha hecho: ¿Por qué utilizan gafas? ¿Por qué es tan difícil distinguir un Minion de otro? ¿Por qué algunos tienen un ojo y otros dos? ¿En qué idioma hablan? ¿Por qué no hay ni un sólo Minion femenino?

La sexualidad de los pequeños personajes amarillos que aparecieron por primera vez en Gru, mi villano favorito fueron motivo de debate desde que se lanzó la película a la gran pantalla en 2010. Una teoría era que los Minions eran neutrales desde el punto de vista del género. Sin embargo, Pierre Coffin, quién creó los personajes, reveló el por qué.

Según Pierre Coffin en una entrevista con The Warp, explicó que estas criaturas son solo chicos porque, "viendo lo torpes y estúpidos que son, simplemente no me podía imaginar a un Minion siendo chica".

No obstante, surge otra de las grandes preguntas: si no hay mujeres, ¿cómo se reproducen estas criaturas? Llegados a este punto, hay dos teorías de fans que expanden la idea sobre de dónde vienen las pequeñas criaturas amarillas. La primera es que los humanos son convertidos en Minions por una máquina y la otra es que se clonan a partir de una sola cadena de ADN, como se sugiere en uno de los largometrajes.