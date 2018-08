La cascada artificial más alta del mundo es un rascacielos

En verano, mucha gente viaja alrededor del mundo para poder disfrutar de las vistas más espectaculares de la naturaleza. Esto es una idea que, probablemente, el arquitecto tenía en mente a la hora de crear la cascada artificial más alta e impresionante del mundo, situada en la ciudad china de Guiyang.

Ludi Industry Group ha creado la cascada artificial más grande del mundo con 108 metros en la fachada de un edificio de Guiyang. Eso sí, de más está decir que no está en funcionamiento todo el día ni por mucho tiempo. Sólo se pone en marcha en ocasiones especiales entre 10 y 20 minutos.

Imagen: IC

Una de las razones por las que la cascada artificial no funciona con más frecuencia es el costo eléctrico. Si bien el agua es reciclable, el precio para alimentar las bombas es de unos 800 yuanes (117 euros) por hora. Y mientras que algunos usuarios de Internet cuestionan si el diseño es una gran pérdida de dinero, otros elogian la escena, diciendo que muy pocas veces se puede ver una cascada en una ciudad.

Es innegable que la construcción es espectacular... En algunas ocasiones se crea un arco iris frente el rascacielos cuando sale el sol. Sin embargo, aunque la obra maestra de ingeniería se completó hace dos años, solo ha estado en funcionamiento seis veces, y la última fue durante media hora el domingo pasado para conmemorar el Maratón Internacional de Guiyang.

