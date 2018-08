¿Pueden oler realmente el miedo los animales?

La mayoría de vertebrados tienen al menos un sentido más desarrollado

Imagen: iStock

Los animales pueden sentir el miedo en los demás simplemente haciendo uso de una cosa con la que todos estamos familiarizados: los cinco sentidos.

Algunos vertebrados tienen al menos un sentido que está más desarrollado o es más fuerte que el que poseen los seres humanos. Por ejemplo, el olfato de un perro, la vista de un águila, el oído de un búho, etc.

En cualquiera de los casos, no debería sorprender que los animales usen estos sentidos para 'oler' el miedo en otros animales. No se requiere un 'sexto sentido' como popularmente se cree. En realidad, solo se necesitan varias combinaciones de tres sentidos esenciales del cuerpo: olor, vista y oído.

Por supuesto, eso no significa que no exista nada más allá de los cinco sentidos que conocemos. Un ejemplo perfecto es el sentido de la orientación de las aves; los seres humanos no contamos con esa habilidad tan desarrollada.

También existe el sentido de ecolocación (cálculo de la distancia de un objeto a partir del tiempo que tarda en devolver una onda acústica), como se encuentra en ciertas especies de murciélagos y ballenas. O la electrorrecepción de los tiburones, una habilidad biológica para recibir y hacer uso de los impulsos eléctricos.

Pueden sentir el miedo si están cerca

Habiendo dicho todo esto, cualquier animal puede oler o sentir el miedo si está lo suficientemente cerca de la presa. Para los seres humanos, no mostrar terror no necesariamente le salvará de ser asaltado por un puma ni de ser aplastado por un elefante, pero podría aumentar las probabilidades de sobrevivir.

Al final, no es particularmente difícil entender cómo los animales, incluidos nosotros, pueden sentir el miedo de otras especies. En realidad, es hasta beneficioso que lo sepas; podría ayudarte a evitar ser intimidado e incluso a sobrevivir en alguna situación extrema.