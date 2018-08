Toda la vida engañados: el chocolate blanco no es chocolate

Se clasifica como el alimento número uno de muchos postres

Es tan delicioso que se ha llegado a describir como pecaminoso

Imagen: iStock

El chocolate ha existido desde hace mucho tiempo y se clasifica como el alimento número uno de los postres. Puede ser tan delicioso que a menudo se le ha descrito francamente pecaminoso. Pero no tienes porqué sentirte culpable de disfrutar ocasionalmente de unas onzas. Un poco de chocolate -cuanto más oscuro mejor- confiere una serie de beneficios para la salud.

Es bien seguro que si te hacemos imaginar un postre se te venga a la cabeza algo con chocolate. Desde brownies hasta una deliciosa tarta de cumpleaños, pasando por los clásicos helados, hay innumerables recetas que involucran este sabroso dulce. Pero a parte de todas las excelentes maneras de consumirlo, ¿cuánto sabes realmente sobre el chocolate?

1. Solía usarse como moneda. Los aztecas adoraban y valoraban tanto el grano de cacao que lo usaron como moneda durante mucho tiempo.

2. El chocolate blanco no es chocolate. Debido a que no está elaborado con granos de cacao, el chocolate blanco no es chocolate en su sentido estricto.

3. Europa representa más de la mitad del consumo mundial de chocolate. Se podría decir que los europeos somos los amantes del chocolate más auténticos del mundo. Algunas investigaciones muestran que los países que más consumen chocolate son Suiza, Alemania e Irlanda.

4. La barra de chocolate más grande pesó 5792.50 kg. El Récord Mundial Guinness para la barra de chocolate más grande del mundo fue elaborada por Thorntons PLC el 7 de septiembre de 2011.

5. Tiene más de 600 compuestos de sabor. El chocolate contiene más de 600 sabores que emiten ese distintivo aroma.

6. Se necesitan 500 granos de cacao para hacer una tableta de chocolate. Se necesitan centenares de granos de cacao para producir una sola tableta de chocolate.

7. El chocolate negro contiene antioxidantes. Cuanto más puro sea el chocolate negro, más beneficioso será para la salud.

8. Comer chocolate todos los días reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Una gran multitud de estudios han señalado que los antioxidantes del chocolate pueden reducir significativamente el riesgo a padecer alguna enfermedad del corazón.

9. Dispara la concentración. Un estudio descubrió que las personas prestaban más atención y conservaban más información cuando comían una onza de chocolate.

10. Es un vegetal. Cuando muerdas una exquisita pieza de chocolate negro, recuerda que estás comiendo un vegetal. El chocolate negro está elaborado de los granos de cacao que se extraen del árbol de cacao, que en realidad es un tipo de árbol de hoja perenne.