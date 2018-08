El logo de Google tiene un "fallo" y no te has dado cuenta

El logotipo "G" de Google no es geométricamente perfecto

Las proporciones de color tampoco se alinean entre sí

Imagen: Reddit / maxt0r / ViralPlus

El logotipo "G" de Google no es geométricamente perfecto. Contrariamente de lo que pensabas, el emblema no es una circunferencia y los esquemas de color tampoco se alinean entre ellos. Este reciente descubrimiento sobre las dimensiones y por qué no son perfectas, ha conducido a un curso acelerado sobre algunos aspectos básicos del diseño gráfico.

Todo comenzó cuando maxt0r -usuario de Reddit- publicó una serie de imágenes demostrando que la "G" no es un círculo perfecto. Esto parecía implicar que se trataba de un fallo y, sin embargo, cuando la publicación se viralizó muchos diseñadores se rieron de la idea de que Google podría haber tenido un error de tales dimensiones.

Si analizamos el "fallo" de Google G, daremos con una realidad básica del diseño gráfico; las imágenes que son matemáticamente correctas no siempre son visualmente bonitas. De hecho, la imagen de abajo, muestra a la izquierda la "G" actual y una "G" con un círculo perfecto a la derecha. Está claro cuál se ve mejor.

A primera vista puede parecer que son pequeños detalles sin importancia. Pero si te fijas bien, la "G" de la derecha tiene algunas características que estéticamente no quedan bien. La parte roja tiene una línea diagonal extremadamente pronunciada, mientras que el gancho de color azul se come el espacio en blanco de dentro.

De más está decir que la "G" de Google se utiliza para ponerse en lugares donde necesita compartir espacio con otros elementos de pequeñas dimensiones. La forma circular de la letra fue refinada para evitar una "sobremordida" visual en el punto donde la forma circular se encuentra con la barra transversal azul. Las proporciones de color transmiten todo el espectro del logotipo; están secuenciados de manera que ayuda a los ojos moverse alrededor de la forma de la letra.