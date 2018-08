La nueva moda en Twitter: recrear los cuadros más famosos en sándwiches

Últimamente en los hilos de Twitter nos podemos encontrar historias de lo más graciosas y curiosas. En este caso, hablaremos de una nueva moda que ha surgido en alemania, que pretende enseñar historia del arte de una manera muy peculiar. La idea viene de la mano de una conocida blogger alemana Marie Sophie Hingst, que introdujo el hashtag: #KunstGeschichteAlsBrotbelag, que significa "Historia del arte como un sándwich".

Básicamente lo que propone este reto es utilizar la superficie de un sandwich como lienzo para representar las grandes obras de la historia del arte. Con un simple vistazo al hilo pueden reconocerse obras de Da Vinci, Picasso e incluso algunas de Banksy, para los más modernos. Lo increíble es la creatividad de la gente, que utiliza comida para recrear los colores y formas de los cuadros.

Mucha gente se ha atrevido con la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, algunos con más acierto que otros en la representación. De entre todas las propuestas destaca esta curiosa imagen de la Gioconda plasmada en una tostada utilizando como pintura crema de cacao y mantequilla de cacahuete.

Siguiendo con las representaciones femeninas, no podía faltar el retrato de Frida Kahlo. En esta ocasión su imagen se ha plasmado sobre una gran rebanada de pan utilizando verdura y tomates cherry para los adornos del pelo. una artística (y deliciosa) obra.

Algunos valientes incluso se atreven con las tres dimensiones, en esta imagen podemos observar una maravillosa muestra de arte cubista plasmado en el interior de un bizcocho, muy creativo.

El Ecce Homo tampoco se libra, la peculiar restauración de Cecilia Giménez del cuadro que representa la imagen de Cristo también formó parte del reto. Aquí tenéis su versión gastronómica.

Puede que algunas de estas representaciones no sean cien por cien leales a las obras originales, pero todos los usuarios demuestran una increíble imaginación a la hora de recrearlas. Otro gran ejemplo es la tostada de esta tuitera, que se fija en los colores y la composición de la pintura de Klimt.

so in love with that #kunstgeschichtealsbrotbelag thing! #Klimt Frau in Gold with toast, black & white-strawberry chocolate, apricot jam and kiwi. #arthistoryonbread pic.twitter.com/40jobkVWuP