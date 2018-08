Los amantes de los gatos se tirarán de los pelos por este trabajo en una isla griega

Puede parecer demasiado bueno como para ser cierto, pero es real

Se ofrece empleo con sueldo fijo para cuidar a 55 gatos en la isla Siros

Si la idea de dejar tu trabajo actual y mudarte a una isla griega para pasar tiempo con gatos te suena atractivo, va siendo hora de actualizar tu currículum. Si bien puede parecer demasiado bueno como para ser cierto, la organización caritativa God's Little People Cat Rescue ofrece empleo para cuidar a los 55 felinos que viven en Siros.

God's Little People Cat Rescue -la organización detrás de este trabajo de ensueño- publicó la oferta a través de su página oficial de Facebook. En ella se anuncia que, además de alimentar y cuidar a los gatos, el nuevo empleado también tendrá alojamiento completamente gratis, con agua y electricidad incluidas, por no hablar de un salario de 500 euros mensuales. Y si todo esto no sonara lo suficientemente atractivo, la casa tiene una vista directa al mar Egeo.

El candidato perfecto para este puesto de trabajo debe saber cómo cuidar de muchos gatos y que le encante su compañía. A parte de eso, se busca alguien con experiencia veterinaria, pero no es necesaria porque además de tener que saber ocuparse de ellos, los felinos también necesitan mucha atención y cariño.

Si eres el tipo de persona que aprecia la naturaleza, la tranquilidad y ama a los gatos, este puesto de trabajo busca voluntarios a partir de octubre y a largo plazo. Se trabajarán unas cuatro horas al día durante un mínimo de seis meses por hacer, probablemente, lo que más te gusta.