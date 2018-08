La nueva broma de las pegatinas de enchufes en aeropuertos

Consiste en llenar zonas comunes con pegatinas de enchufes

El lugar preferido de los bromistas son los aeropuertos

Imagen: Twitter / @Atrioc

Los aeropuertos siempre son un sitio de transición, nuestra última etapa en un viaje, o la primera vez que pisamos suelo de otro país. Muchas veces llegamos a los aeropuertos faltos de batería y lo primero que queremos hacer es llamar a nuestros familiares para confirmar que estamos bien, con lo cual empieza la búsqueda por los preciados enchufes.

Ya de por sí es complicado encontrar un enchufe que esté libre, pero imagínate que cuando por fin has encontrado uno, resulta que todo es una broma pesada. Eso es lo que se encontró un usuario en Twitter y lo contó en un curioso hilo que pronto se llenó de publicaciones de más gente a la que le había pasado lo mismo. La peculiar broma consiste en llenar zonas comunes de aeropuertos o estaciones de tren con pegatinas que asemejan un enchufe. De esta manera, cuando los turistas por fin se sienten afortunados, se llevan el chasco ya con el cargador en la mano.

Whoever put up this fake sticker of an open outlet at the airport, you are now my enemy for life. pic.twitter.com/TYEJKmY6Zg — Brandon #BeForTheGame (@Atrioc) 6 de agosto de 2018

El joven que inició el hilo, se encontró una de estas pegatinas en el aeropuerto de las Vegas, y decidió descargar su rabia en Twitter publicando la foto del enchufe falso. Mucha gente reaccionó a la peculiar y pesada broma, animando al usuario en su búsqueda por un enchufe de verdad.

En el hilo creado por el joven fueron apareciendo imágenes de otras personas a las que se les ocurrió lo mismo en lugares diferentes, pero desde luego, el lugar favorito de los bromistas son los aeropuertos.

Will the person who's putting fake outlet stickers all over the airport please die already thanks pic.twitter.com/zamnWgQMlh — Alish Erman (@alishisthebest) 19 de julio de 2018

Spotted in LAX: one of those outlet stickers with peoples rage applied to them. pic.twitter.com/8KrovSS6ux — tired data janitor (@worldwise001) 6 de agosto de 2018