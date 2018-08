La verdadera razón por la que no debes dejarte el pelo mojado

Nuestro cabello se vuelve frágil y sensible después de salir de la ducha

Siempre pensaste que era una pauta para no caer resfriado

Imagen: iStock

Todos hemos crecido con las mismas advertencias: "No salgas de casa con el pelo mojado" y "No te acuestes sin secarlo". Pero, ¿realmente es malo dejarlo húmedo? La respuesta corta es que nuestro cabello se vuelve frágil y especialmente sensible después de salir de la ducha.

Sin lugar a dudas, estamos convencidos de que siempre habías pensado que estas advertencias son para evitar resfriados. No obstante, cabe decir que el catarro lo provoca un virus. Y aunque hay algunas pruebas que sugieren que puede hacerte más susceptible al resfriado, en términos de si lo causa directamente, la respuesta es no.

Pero por otro lado, independientemente de tu tipo de cabello, cada vez que tu pelo está mojado o húmedo se vuelve más delicado y frágil que cualquier otra cosa que toques. En función del tiempo que lo dejes secando de forma natural, la humedad deteriora la membrana celular, responsable de la elasticidad y del brillo.

Dejarse el pelo mojado durante mucho tiempo y de forma constante perjudica significativamente la fibra capilar, pero también daña el cuero cabelludo. Al igual que la piel del resto de nuestro cuerpo, el cuero cabelludo no soporta la humedad durante mucho tiempo.

El pelo mojado reduce la salud de tu cabello

En definitiva, la verdadera razón por la cual es malo dejarse el pelo mojado se reduce a la salud de tu cabello. Es por ello que tomar las precauciones adecuadas puede ayudarte a lucir una melena más fuerte y visiblemente sana. Siempre se recomienda quitar un poco de humedad, aplicar un protector térmico y secarlo con secador.

Si tienes la suficiente pereza y cantidad de pelo como para no querer secarlo completamente con secador, al menos debes quitar toda la humedad que puedas con una toalla. Y si tienes el hábito de atarlo con un moño mientras está mojado, no lo hagas; la coleta no sólo tirará del pelo mientras duermes, sino que también estarás provocando una notable pérdida de cabello.