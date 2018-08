Cinco avisos sobre tu salud que tus manos están intentado darte

Es increíble lo que nuestros cuerpos pueden conseguir sin pedir permiso

Debemos fijarnos en los detalles para conocer el estado de nuestra salud

Imagen: iStock

Cuando te paras a pensarlo, es increíble todo lo que nuestros cuerpos pueden conseguir sin pedir permiso. Son capaces de combatir contra virus, cicatrizar heridas o avisarnos de un problema a través de síntomas. No obstante, esto no significa que todo está automatizado; a veces debemos fijarnos en los pequeños detalles para conocer el estado de nuestra salud.

Así como los coches vienen equipados con indicadores que advierten de que es hora de echar gasolina, el cuerpo humano también está dotado de señales que avisan de un problema. Con esto en mente, el estado de tus manos y uñas pueden revelar algunos datos importantes sobre tu estado de salud.

A veces, el estado de nuestras uñas y manos pueden mostrar signos más evidentes de estar enfermos que nuestros propios órganos. Es por ello que hoy contamos algunas señales que podrían indicar posibles problemas de salud subyacentes.

1. La yema de dedos gruesa puede ser una enfermedad respiratoria

El crecimiento anormal de la punta de los dedos debería ponerte en alerta. El aumento del tejido que hay alrededor de las extremidades -donde se curva la uña- podría indicar que estás sufriendo algún tipo de problema respiratorio. ¿La causa? Poco oxígeno en la sangre.

2. Cambio de color de las uñas puede ser una afección de la tiroides

Si has notado que tus uñas se están volviendo de un color anormal -blanco, verde o amarillo-, deberías acudir inmediatamente a un médico. Si se ven pálidas o blancas podría significar que tienes un recuento bajo de glóbulos rojos, así como diabetes, tiroides hiperactiva, insuficiencia cardíaca o falta de nutrientes en tu dieta. En el caso de que sean amarillas todo apunta a una mala circulación en los dedos de las manos, los pies y la nariz.

3. ¿Hay líneas horizontales que van de un lado a otro en tus uñas?

Este fenómeno se llama "líneas de Beau", depresiones a través de la uña que pueden presentarse después de haber padecido una enfermedad grave, una lesión, durante la quimioterapia o cuando no estás recibiendo una nutrición suficiente. No obstante, si no has padecido ninguna de estas afecciones, es una señal clara de estrés.

4. Las uñas muy delgadas pueden señalar anemia

El hierro es un nutriente que mantiene los niveles de energía al máximo y que juega un papel importante en el crecimiento de las uñas. Las condiciones como períodos abundantes, el embarazo o una dieta que carece de hierro, pueden llevar a la anemia. La fatiga es sólo un síntoma, pero también revisa tus dedos: las uñas muy delgadas que se vuelven de forma cóncava es otro signo de anemia por deficiencia de hierro.

5. ¿Hay manchas blancas u oscuras debajo de tus uñas?

Es muy probable que alguna vez te haya sorprendido la aparición de una pequeña mancha blanca en alguna uña que al poco tiempo desaparece. En este caso puede ser el efecto secundario de contacto con el frío o situaciones estresantes. Pero si descubres una línea gruesa negra o marrón que se extiende desde la parte inferior hasta la punta, puede ser un melanoma.