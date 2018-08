Las diez mejores películas de terror de todos los tiempos

Es un género difícil dado que influye mucho la capacidad de sumergir al espectador

Recopilamos algunas de las películas más inquietantes que han marcado la historia

El género del terror lleva en la industria muchos años. Es un género difícil dado que influye mucho el contexto en el que el espectador la vea, y la capacidad de la película para conseguir sumergir al espectador en su universo.

El terror es, sin embargo, un género que ya ha dejado clásicos que se consideran películas de culto dentro del cine. Recopilamos algunas de las películas más inquietantes que han marcado la historia del séptimo arte, y que todavía hoy en día siguen provocando escalofríos

1. El Exorcista

Sin duda, "The Exorcist" (1973) es un clásico dentro del género. Quizá hoy en día no infunda el mismo terror de cuando fue estrenada, pero en aquella época, hubo mucha gente que tuvo que salir directamente de la sala de cine consumidos por el miedo. Asimismo, puede que la icónica niña poseída sea protagonista de tu próxima pesadilla.

2. It

La película de original de "It" (1990) alimentó más si cabe el miedo que le tiene mucha gente a los payasos. La coulrofobia es como se denomina a este miedo irracional, y desde luego, para todo aquel que lo sufre esta película es una agonía constante.

3. El Resplandor

La película de Stanley Kubrick "The Shining" (1980) pone a Jack Nicholson en la piel de un asesino psicópata con la mente trastornada. Se trata de otro gran filme de culto, de hecho, su escena del hacha y la puerta ha sido homenajeada y referenciada en muchas otras películas.

4. Poltergeist

Cuando se estrenó Poltergeist (1982), la gente que la fue a ver no volvió a mirar a su televisor de la misma forma. Fue una de las primeras películas en dar protagonismo al fenómeno paranormal, integrado en un entorno cotidiano. Poca gente olvidará aquel televisor que liberaba espíritus malignos.

5. Pesadilla en Elm Street

Estrenada en 1984, esta película reveló a uno de los asesinos más clásicos del cine de terror, Freddy Krueger. El peculiar personaje se dedicaba a acabar con sus víctimas mientras dormían, pues tenía la capacidad de introducirse en sus sueños. Mucha gente tuvo serios problemas para conciliar un buen sueño sin estar alerta tras haberla visto.

6. Los pájaros

Hitchcock no podía faltar en esta lista, un auténtico referente dentro del cine de terror y suspense. Varias de sus películas han causado más de un escalofrío, pero quizá "The Birds" (1963) ha trascendido como una de sus mejores películas de terror.

7. El Silencio de los Corderos

Tampoco puede faltar Anthony Hopkins en esta lista, o más bien su gran personaje: Hannibal Lecter. "The Silence of the Lambs" (1991) es una de las películas más perturbadoras que se recuerda, es la primera vez que se introduce a un personaje caníbal como protagonista, pero que no es un salvaje ni nada por el estilo.

8. La noche de los muertos vivientes

Desde luego, la palabra "terror" y "zombis" suelen ir siempre de la mano. Son incontables las películas que han usado la temática zombi a lo largo de la historia del cine, pero hoy hablamos de la pionera: "The Night of the Living Dead". Esta película es obligatoria para todo fan del género zombie, ya que ha inspirado sagas como "The Walking Dead".

9. Halloween

Una de las sagas más exitosas del cine de terror, y que presenta a otro icónico asesino: Michael Myers. La primera película de la saga, "Halloween" (1978) fue dirigida por John Carpenter y es ya un clásico del séptimo arte. Hasta la fecha, el popular asesino, acompañado siempre de su cuchillo, ha protagonizado hasta 10 películas, y se espera una nueva entrega para octubre de este año.

10. Alien, el octavo pasajero

"En el espacio nadie puede oír tus gritos". Con ese poderoso eslogan se estrenaba la primera película de "Alien" (1979), una sublime mezcla de terror y ciencia ficción. Lo poderoso de la película es que el alien, aparente protagonista de la película, no se ve hasta bien avanzada la trama. Esto genera muchísima tensión, y un miedo intenso cada vez que el espectador sabe que el monstruo anda cerca.