Cinco cosas que no sabías sobre tu propia voz

Es nuestro sello identificativo más allá del aspecto físico

Es muy importante cuidar la laringe y las cuerdas vocales

Imagen: iStock

La voz es uno de esos elementos únicos que describen la personalidad de un ser humano. Nuestra voz y la manera en la que la empleamos ayuda al resto del mundo a reconocernos, es nuestro sello identificativo más allá del aspecto físico.

Dicho esto, sobra decir que es muy importante cuidar los órganos encargados de proyectar la voz, que principalmente son la laringe y las cuerdas vocales. Te contamos cinco curiosos aspectos que probablemente desconocías de tu propia voz.

1. Susurrar no es bueno

En algunas situaciones, como bibliotecas, habituamos a hablar en susurros, pero esto desgasta muchísimo la voz aunque no lo parezca. Cuando susurramos, estamos directamente forzando las cuerdas vocales, que se aprietan entre sí para crear la sensación de susurro. En este contexto es mejor hablar con un tono bajo pero sin alterar la posición de las cuerdas, y así evitar forzar la garganta.

2. ¿Odias tu propia voz? Hay un porqué

Mucha gente frunce el ceño cuando escucha su propia voz en una grabación, si eres uno de ellos no te preocupes, es normal. Existe de hecho una explicación científica para este fenómeno y es que directamente, no estamos acostumbrados a nuestra propia voz. Cuando hablamos el sonido rebota en la boca, la garganta y buena parte de la cabeza, con lo cual no escuchas el mismo sonido que el resto de gente percibe.

3. El secreto de las voces graves

Un estudio entre la Universidad de Miami y la Universidad de Duke descubrió que las personas con voces graves tienen mayor facilidad para establecer relaciones sociales, además de transmitir una mayor sensación de poder físico. Esto no tiene por qué ser cierto, pero si es verdad que una persona con un tono de voz grave resulta más agradable para el oído humano, que es más sensible a altas frecuencias.

4. Tu bebé puede oír tu voz antes de nacer

Forrest Talley, un psicólogo clínico del Departamento de Pediatría de la Universidad de California, realizó un estudio que revela la importancia de hablarle a un hijo incluso antes de que nazca. A las 25 semanas de gestación, el bebé está lo suficientemente desarrollado para reconocer una voz, con lo cual el mero hecho de establecer una conversación estando embarazada provoca que también tu futuro hijo escuche tu voz.

5.Tus cuerdas vocales pueden salvarte la vida

Puedes pensar que las cuerdas vocales solamente sirven para modular y generar la voz, pero tienen una función mucho más importante. De hecho, su función principal es proteger las vías respiratorias y asegurarse de que nada inesperado baje por la tráquea. El departamento de Oído, Nariz y Garganta de la Escuela de Medicina de Virginia del Este informa que los pliegues de las cuerdas vocales protegen de la asfixia, regulan el flujo de aire hacia los pulmones y producen los sonidos que caracterizan cada voz.