¿Cuánto ejercicio diario necesitas para mejorar tu salud mental?

La actividad física ayuda a mantener una vida sana y evita enfermedades

Hacer deporte no sólo cambia nuestra apariencia externa

Es una forma de mejorar la capacidad de concentración y la memoria

Imagen: iStock

No es la primera vez que hablamos sobre lo beneficioso que es para la salud incluir una rutina diaria de ejercicio. Ya sea correr, andar o subir las escaleras, está claro que seguir una serie de actividades físicas ayuda a mantener una vida sana y evita cualquier tipo de enfermedad cardiovascular.

Todos nosotros queremos dedicar el tiempo óptimo para ver resultados lo antes posible y lograr esa figura que siempre soñamos. Sin embargo, la cuestión de cuánto ejercicio diario se necesita para mejorar la salud mental está abierta al debate.

Sí, sabemos que para mejorar el funcionamiento del corazón y evitar problemas del mismo se necesitan de cuatro a cinco sesiones de ejercicio por semana. Pero, ¿qué hay de la salud mental? ¿Cuánto ejercicio diario se necesita para mejorarla?

En primer lugar -y por si no lo sabías- hacer deporte no solo cambia nuestra apariencia, sino que también es una forma de mantener sano nuestro cerebro. No son pocos los estudios que han descubierto las ventajas de la actividad física sobre la salud mental. Por ejemplo, es una forma de mejorar la capacidad de concentración y la memoria a largo plazo.

Ahora, según informa The Independent, los expertos creen que hay que hacer ejercicio durante 45 minutos de tres a cinco veces por semana para una salud mental perfecta. Los datos provienen de un estudio realizado por la Universidad de Yale y la Universidad de Oxford, concluyendo que las personas que hacen alguna actividad física informan tener un día menos de "mala salud mental" al mes en comparación con aquellos que no hacen ningún deporte.

Tres a cinco sesiones de 45 minutos por semana, lo óptimo para una buena salud mental

Los responsables de esta investigación analizaron datos de 1.2 millones de adultos de 50 estados diferentes de los EEUU. Por supuesto, tuvieron en cuenta toda información relevante sobre la edad, el sexo, nivel educativo, el IMC, la salud física, mental u otros comportamientos importantes de la salud de los participantes.

En la encuesta, la media de respuestas desvelaron que aquellos que seguían un régimen de tres a cinco sesiones de 45 minutos por semana, tenían índices más bajos de sentirse estresado, deprimido o agobiado por problemas del día a día. Los sujetos que hacían deporte durante períodos más cortos resultaron demostrar un descenso en los beneficios de la salud mental. Incluso los que pasaron tres horas seguidas ejercitándose tenían síntomas asociados con la depresión.

Los investigadores también encontraron que el tipo de ejercicio realizado marca la diferencia de una buena o mala salud mental. Si bien todas las variantes del tiempo ayudaron a descubrir tales hallazgos, las personas que participaban en deportes en equipo -aquellos que promueven la interacción social- demostraron una mayor autosatisfacción.