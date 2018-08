¿Has visto el vídeo viral del robot andando? Es completamente falso

Recientemente se ha viralizado un inquietante vídeo de Twitter en el que aparece un robot que camina tranquilamente por el aparcamiento de una zona residencial. Miles de usuarios quedaron aterrorizados tras ver la grabación en la que esta pieza de ingeniería sin rostro parece desplazarse con andares bastante humanizados.

El tuit de Darren Brown fue el causante de la popularidad de este curioso material. De ahí que centenares de comentarios describieran el vídeo como aterrador, espeluznante o como la peor de sus pesadillas. Incluso fue el propio Brown quien llamó la atención escribiendo "VAMOS A MORIR TODOS" como subtítulo de la grabación.

WE ARE ALL GOING TO DIE. RT @GustavoVela71 : Robot pic.twitter.com/tfLYRUyA4k

A pesar de que muchas personas afirmaban aterrados a través de comentarios que la revelación de los robots contra los humanos está muy cerca, el vídeo es completamente falso. Sin embargo, cabe decir que viviendo en una época de grandes avances tecnológicos y robots que parecen tener una inteligencia bastante desarrollada, no era difícil llegar a pensar que la grabación era real.

El vídeo, en realidad, es una animación creada para Adam, una serie de cortos post-apocalípticos de ciencia ficción. El personaje que protagoniza esta filmación es solo un claro ejemplo de los efectos digitales 3D que Unity -motor gráfico de videojuegos- es capaz de ofrecer.

Youtube Video

El artista detrás de esta grabación parece ser el diseñador Maxim Sullivan, quien originalmente publicó el vídeo en Twitter el 12 de agosto con el mensaje "Prueba de Adam de la película de Unity @oatsstudios, dando un paseo".

Glitchy test of Adam from the @oatsstudios Unity film, going for a walk. Not posted much for a while as been busy with client work. More soon though. #c4d #octane #otoy #mdcommunity #mograph #animation #ae #cameratrack #octanerender #robot #adam #vfx #unity @unitytechnologies pic.twitter.com/7hYwjkwsDD