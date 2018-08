Tus personajes favoritos de la infancia cobran vida y el resultado el terrorífico

No es la primera vez que os hemos planteado esta pregunta: ¿Alguna vez has imaginado cómo serían algunos personajes de dibujos si fueran de carne y hueso? Puede que esto llevado a lo gráfico se convierta en una auténtica pesadilla, ya que muchos de los protagonistas de películas y series animadas son seres que en la vida real te los habrías imaginado con un aspecto completamente diferente.

Miguel Vasquez es un talentoso ilustrador 3D que intenta llevar a personajes de dibujos animados a la vida real. Sus aterradoras interpretaciones de algunas de las mejores caras de la animación podrían, inclusive, arruinar gran parte de tu infancia: cuando los convierte en seres tridimensionales, el resultado roza lo desagradable y grotesco.

A pesar de que no sean muy agradables a simple vista, este ha sido siempre el objetivo del artista. Desde hace algunos años, Vasquez ha tratado de imaginarlos como seres reales. Primero se inspira en algún dibujo animado para después convertirlo en la versión de carne y hueso y, en los peores casos, los personajes protagonizados por animales carismáticos como Agallas o Bob Esponja, son verdaderamente aterradores.

Ed, Edd y Eddy

My 3D depiction of how Ed Edd n Eddy would look like in real life. pic.twitter.com/aDGsQkasuh — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 21 de enero de 2018

Homer Simpson

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 17 de agosto de 2018

Agallas, el perro cobarde

Nigel Thornberry

Bob Esponja

Throwback to my Spongebob 3D rendition. My personal favorite to date. pic.twitter.com/P2eEFOPa7Z — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 18 de mayo de 2018

Patricio, Bob Esponja

when people say my 3D artwork is ugly, creepy, and disgusting, but that was the plan along. pic.twitter.com/jC16mDro7i — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 5 de marzo de 2018

Phineas y Ferb

My 3D depiction of Phineas and Ferb in real life. pic.twitter.com/ilQfm17k8v — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 16 de mayo de 2018

Mike Wazowski, Monstruos S.A