Cinco excepcionales fenómenos de la naturaleza, explicados

Hemos utilizado la ciencia para comprender cómo funciona el mundo natural

Algunas veces se registran fenómenos que a veces somos incapaces de explicar

Imagen: iStock

Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, la ciencia y sus diferentes ramas han sido las disciplinas que hemos utilizado para comprender cómo funciona el mundo natural. Sin embargo, ocasionalmente se registran muchos fenómenos en los que incluso nosotros mismos somos incapaces de explicar razonablemente qué son.

Es bien seguro que hay algunas cosas que siempre has visto y no has podido explicar. Quizás nunca te lo habías llegado a preguntar, como por ejemplo qué son esas estelas blancas que aparecen esporádicamente en el cielo o por qué a veces la luna está rodeada por un aura brillante. ¿Qué son? ¿A qué se deben?

Hoy hablaremos de cinco fenómenos excepcionales de la naturaleza; fenómenos que siempre han estado ahí y que, probablemente, nunca te habías preguntado hasta ahora qué eran.

1. Arcoíris blanco alrededor de la Luna

Así como un arco iris es un fenómeno óptico que consiste en la aparición de un arco multicolor originado por la descomposición de luz solar que atraviesa pequeñas gotas de agua, los arcoíris lunares son generados por el brillo de la luna. Para que sea más fácil de entender, cabe decir que sólo ocurre cuando hay luna llena, el cielo está muy oscuro y ha llovido; la luz del satélite refleja y refracta las pequeñas gotas de agua en el cielo.

2. Aureola alrededor del Sol

Al igual que los arcoíris blancos lunares, las aureolas que aparecen entorno a el sol se forman cuando la luz se refleja a través de cristales de hielo. Aparecen, generalmente, formando un círculo perfecto, como una gran circunferencia de luz blanca o de colores.

3. Remolinos

Un remolino es un fenómeno natural que quizás hayas visto en más de una ocasión cuando has sacado el tapón de un lavabo o bañera. Pero la realidad es que es un cuerpo de agua giratorio producido por la reunión de corrientes opuestas.

4. Estelas blancas

Los aviones dejan una senda de color blanco por la misma razón por la que algunas veces puedes ver tu aliento cuando hace frío. El gas caliente y húmedo de los motores se mezclan con el aire que, a gran altitud, tiene una presión y temperatura mucho más baja que estos gases. El vapor de agua contenido dentro del motor se condensa y puede congelarse formando una estela blanca.

5. Playas brillantes

Solo algunas playas alrededor del mundo tienen la suerte de brillar por la noche. Este curioso fenómeno natural es causado por el fitoplancton; un microorganismo que emite luz cuando se agita por el movimiento de las olas y las corrientes marinas.