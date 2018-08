Montajes del director que cambiaron completamente el final de estas películas

Escenas que no aparecieron originalmente en la gran pantalla

Esta versión muestra la verdadera visión del director del filme

Imagen: Blade Runner 1982 / Ridley Scott

Es posible que casi todas las películas que se venden en formato Blu-ray o Ultra HD 4K incluyan una versión extendida. Esto significa que el filme que has comprado está plagado de escenas que no aparecieron originalmente en la gran pantalla. Por supuesto, hay una buena razón para que el metraje termine en el piso de la sala de corte: el tiempo, la calificación de edades y un final menos ambiguo.

En un principio, los cortes de director no se lanzan al público porque la productora, los distribuidores y/o el estudio pueden imponer cambios que creen que harán que la película gane más en taquilla. Sin embargo, ocasionalmente aparece un raro ejemplo en la que una versión extendida se acerca para mostrar al público la verdadera visión del director, cambiando por completo el final tal y como lo conocíamos.

Es necesario advertir que este artículo estará plagado de spoilers, pero siempre puedes aprovechar la información para buscar la versión extendida de cada una de estas películas y verlas desde un punto de vista completamente diferente.

'Donnie Darko'

Es posible que hayas visto esta película varias veces y aún sigas sin entender el final. Pero no te preocupes, no es sólo cosa tuya. A pesar del éxito en taquilla, el director de Donnie Darko, Richard Kelly, se disculpó en diversas ocasiones por el resultado del filme, afirmando que no era su película original. Para compensar el ambiguo final, convenció a 20th Century Fox en 2004 para que lanzara un montaje del director que, en su opinión, sería más cohesivo y más fácil de entender. ¿El resultado? Algunos espectadores quedaron encantados con las explicaciones que llenaban los huecos de la trama, mientras que a otros les fastidió que la película estuviera repleta de anotaciones.

'Blade Runner 1982'

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La película basada en el legendario libro de ciencia ficción de Philip K. Dick ha pasado por innumerables cambios. Hubo una versión extendida que ofrecía un "final feliz", pero tanto Ridley Scott como Harrison Ford lo odiaban. Sin embargo, finalmente, Warner Bros. Entertainment trabajó durante 2007 con el director para lanzar el Final Cut of Blade Runner, la única versión sobre la cual Scott tenía el control completo.

La versión extendida de Blade Runner 1982 contiene varios cambios y nuevas escenas, pero quizás la más importante fue la confirmación de que Deckard -personaje que interpreta Harrison Ford- no era lo que pensábamos. En lugar del "final feliz" que se muestra en el filme original, el desenlace de la versión del director deja algunas puertas abiertas: la aparición del unicornio de origami -un elemento muy simbólico en la cinta- frente la puerta de Deckard insinúa claramente que él es, en realidad, un replicante.

'Apocalypse Now'

Es difícil mejorar la perfección, dado que Apocalypse Now es considerada una de las mejores películas del séptimo arte. Y aunque la versión extendida no influye mucho sobre el final de esta magnífica cinta, el director Francis Ford Coppola agregó nada más y nada menos que 49 minutos adicionales de filmación después de su lanzamiento. Apocalypse Now Redux tiene varias escenas extendidas, incluidas dos escenas completamente nuevas y jamás vistas que fueron cortadas de la película original. Si bien la escena que representa la visita a la plantación francesa puede ser un poco tediosa, el montaje del director de este filme es lo que algunos llegan a llamar la versión definitiva.