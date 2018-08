Una sencilla ilusión óptica se convierte en el nuevo desafío viral de Twitter

Las redes sociales se han convertido en la cuna de los retos virales. Hemos visto nacer todo tipo de desafíos, como el arriesgado #KikiChallenge o el divertido #WhatTheFluffChallenge. Básicamente, es fácil que Internet nos sorprenda con algo nuevo, y la última tendencia es una ilusión óptica que ha dejado a muchos usuarios boquiabiertos.

La usuaria de Twitter @kay_dera ha marcado una nueva tendencia en la plataforma. Recientemente publicó un vídeo con millones de reproducciones en el que sale ella misma haciendo un movimiento tan rápido con las manos que hace que parezca que una mano está atravesando otra.

Evidentemente se puede deducir que es una ilusión óptica o un truco de magia, pero esto es lo que despertó la curiosidad de tantos usuarios. ¿Cómo lo hace?

Este truco increíblemente sencillo se ha convertido en el nuevo vídeo viral de Twitter. Si estás confuso, no estás sol@:

El usuario @monky_GM dice: "He visto esto 10 veces seguidas y todavía no lo entiendo".

"Instrucciones paso a paso por favor. Lentamente. Sólo con palabras monosílabas"

Es entonces cuando un usuario, de manera muy inteligente, editó el vídeo para que se reprodujera a cámara lenta. Esto permitió poder ver qué pasa realmente y descubrir el truco que hay detrás de esta ilusión óptica. Y, sin embargo, no todos pudieron llevarlo a cabo.

A pesar de tanto revuelo y confusión, muchas personas comenzaron a imitar la ilusión óptica de las manos y publicar sus éxitos en Twitter.