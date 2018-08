¿Ganas de Juegos de Tronos? Estas son algunas teorías locas de cómo terminará todo

Hay que esperar hasta la primera mitad de 2019 para ver la última temporada

Algunas de las mejores teorías sobre lo que podría pasar en los capítulos finales

Si has seguido de cerca los capítulos de Juego de Tronos, es casi seguro decir que te habrás quedado con un enorme vacío después de saber que hay que esperar hasta la primera mitad de 2019 para ver la última temporada. Sin embargo, para calmar la larga espera, siempre puedes echar un ojo a algunas teorías de cómo podría terminar la serie de HBO inspirada en las novelas de George RR Martin.

Ha pasado casi un año desde que terminó la séptima temporada, pero con tal de apaciguar esta gran pausa, hoy hemos recopilado algunas de las mejores teorías sobre lo que podría pasar en los últimos capítulos de la serie. Predicen de todo, desde muertes aseguradas de algunos de los personajes más queridos hasta giros de guión que nunca habrías imaginado.

Jon Nieve matará a Daenerys

Desde que empezó la serie, no son pocos los que piensan que Jon Nieve es el verdadero heredero al Trono de Hierro y la reencarnación del legendario Azor Ahai. No obstante, muchos han pasado por alto un pequeño detalle de la leyenda: esta teoría podría condenar a la madre de dragones, Daenerys.

Azor Ahai tuvo dificultades para forjar su grandiosa espada. Luego se dio cuenta de que necesitaba templarla metiéndola en el corazón de su esposa, Nissa Nissa, para adquirir todo su poder. La lógica de esta leyenda es matar a una mujer poderosa para convertir a un hombre mediocre en un héroe. En el hipotético caso de que Jon Nieve sea dicho héroe de leyenda, entonces Daenerys será su Nissa Nissa, el único amor verdadero que debe matar para poder salvar el mundo del caos.

Arya matará a Cersei

Tras el lanzamiento de la séptima temporada, no es raro llegar a la conclusión de que Jamie Lannister podría matar a Cersei. Después de todo, la propia serie ha sido la que nos ha hecho entender que hacerlo repercutiría positivamente sobre la historia. Además, cumpliría con la profecía que una bruja le hizo a la misma: moriría asesinada. No obstante, este no es el final para la reina consorte de los Siete Reinos.

Si tenemos en cuenta que George RR Martin nunca haría algo tan evidente y que el arduo carácter asesino de Arya tiene que conducir a un objetivo más consecuente, se dice que la joven de la familia Stark será quien acabe con Cersei. Si esta teoría fuera cierta, lo más probable es que primero mate a Jamie para usar su rostro y así atrapar a Cersei por sorpresa.

Bran Stark podría ser el Rey de la Noche

Esta es, probablemente, una de las teorías más interesantes y que todo fan está convencido de que podría pasar. Antes de nada hay que tener claro que cuando Bran aprende la técnica del Cuervo de los Tres Ojos se le explica que si utiliza sus poderes durante mucho tiempo, corre el riesgo de quedar atrapado en ese momento para siempre. Dicho esto, se dice que Bran decide viajar en el tiempo para hacerse con el control del cuerpo del Rey de la Noche y así salvar el mundo. Sin embargo, dado que no puede cambiar el pasado sino completarlo, el menor de los Stark quedaría atrapado en el cuerpo del caminante blanco.