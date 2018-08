#FallingStars2018: el nuevo reto viral que conquista Instagram

El reto consiste en simular el instante después de una caída

Los tropiezos por las escaleras parecen ser la temática favorita

Imagen: Instagram / evbar82

Desde el Ice Bucket Challenge, no han parado de llegar nuevos retos a Instagram, la gente busca cualquier excusa para sacar su lado más participativo y lanzarse a un nuevo desafío. Este en particular puede parecer algo doloroso a simple vista, pero no supone riesgo alguno en la mayoría de los casos.

Esta nueva moda, llamada Falling Stars, anima a la gente a publicar fotos exactamente después de una aparatosa caída. Pero tranquilos, todo es una representación, la idea es subir una foto de una persona en el suelo, y que el receptor interprete cuál puede haber sido la razón de su caída.

La fotógrafa rusa, Lyubasha Sheverda fue la primera en poner el reto en marcha a través de la red social, cuando subió una foto de unas chicas tras lo que parecía una aparatosa caída por las escaleras. La fotógrafa invitaba a famosos a formar parte del reto; de momento ninguno especialmente mediático ha respondido a la llamada, pero un gran número de tuiteros no han tardado mucho en subirse al carro. Obviamente estas fotos requieren una producción previa y, en algunos casos, un despliegue de medios sorprendentes para simular situaciones de lo más dolorosas.

Con esa premisa, podemos ver fotos de caídas particularmente creativas, la "gracia" está en recrear en nuestras cabezas cómo ha podido acabar una persona en el suelo de esa manera. Algunas son bastante evidentes, pero otras son tan enigmáticas como dolorosas. Las escaleras parece ser el escenario favorito, aunque siempre hay espacio para la creatividad.

Aunque pueda parecer peligroso, es uno de los retos que menos riesgos conlleva, simplemente hay que pensar bien la situación y encontrar el lugar exacto para representar la caída. Queda por ver cuál será el alcance de esta nueva moda de Instagram, pero está claro que cuando un famoso de renombre se apunte al reto, no habrá vuelta atrás.