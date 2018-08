¿Cuáles son las partes del cuerpo más olvidadas cuando nos duchamos?

Es probable que alguna vez hayas entrado y salido de la ducha en menos de 2 minutos

Asegúrate de que tu rutina no te esté haciendo ignorar estos pequeños rincones

Imagen: iStock

Si alguna vez has tenido prisa por salir a algún sitio y poco tiempo para asearte, es probable que hayas entrado y salido de la ducha en menos de dos minutos para no llegar tarde. Pero mientras que tu cuerpo en general está perfectamente limpio, hay ciertas áreas que no has lavado lo suficiente.

Por ejemplo, si no te lavas el cabello todos los días, es bastante fácil olvidarse de pasar una mano detrás de las orejas. Y, dado que el agua y el gel de baño no alcanzan esta parte del cuerpo cada vez que te das una ducha corriente, es probable que desarrolles suciedad alrededor de este área. Sin embargo, no es el único caso.

Si bien no es malo darse una ducha rápida, es posible que quieras tomarte unos minutos de más para asegurarte que tu rutina de higiene personal no te esté haciendo ignorar estos pequeños rincones de tu cuerpo.

Espalda

A pesar de que tu espalda se moja cada vez que entras a la ducha, es una de las zonas más olvidadas. Es normal que pase desapercibida, puestos que no llegamos con nuestras propias manos. No obstante, puedes comprar un lavador de espalda y frotarla por lo menos dos o tres veces por semana.

Uñas

Sabes lavarte las manos después de haber utilizado el baño, estornudar, tirar la basura, etc. Pero, ¿limpias lo suficiente tus uñas? Lo creas o no, debajo de las uñas se acumulan innumerables bacterias, por lo que se sugiere remojar un algodón con agua tibia y jabón y frotar suavemente debajo de las uñas. Cortarselas también ayuda a evitar que las bacterias prosperen.

Cuero cabelludo

Si, te lavas el pelo con champú, pero muy probablemente no le prestas mucha atención a tu cuero cabelludo. Este área del cuerpo está lleno de glándulas sudoríparas que deben limpiarse adecuadamente; si se descuidan, aparece caspa. Cuando estés en la ducha, frota el cuero cabelludo por uno o dos minutos antes de enjuagar el gel.

Planta de los pies

La parte inferior de los pies a menudo se pasa por alto en la ducha. Después de todo, el agua y el jabón de todo el cuerpo se están deslizando hacia abajo, así que deben de estar limpios, ¿no? Pues la cruda realidad es que no; la mejor manera de hacer que tus pies estén verdaderamente suaves y limpios es frotándolos con la esponja.

Lengua

Cuando hablamos de higiene bucal, lo primero que se nos viene a la cabeza es limpiar dientes y encías. Sin embargo, la lengua tiene muchas crestas y protuberancias que pueden ocultar bacterias, lo que resulta en mal aliento o incluso daño a los dientes si no se limpia regularmente.

Ombligo

Si bien no es nada recomendable tocarlo mucho, nuestros ombligos pueden albergar una gran cantidad de bacterias. Semanalmente deberías limpiarlo muy delicadamente con un bastoncillo humedecido con agua tibia y jabón o alcohol.