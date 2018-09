Diez mitos sobre los dinosaurios que deberías dejar de creer

La tecnología ha refinado mucho las técnicas de arqueología

Cada año se hacen nuevos y curiosos descubrimientos

Imagen: Pexels

Pese a llevar extintos millones de años, y haber sido objeto de estudio en innumerables ocasiones, la existencia de los dinosaurios sigue siendo una historia llena de misterios.

Ya sea por culpa de Hollywood o por creencia popular, muchas de las cosas que la gente cree saber sobre los dinosaurios no son del todo ciertas. En este artículo te contamos algunas de ellas, para tratar de arrojar algo de luz sobre la existencia de estos animales, que poblaban la tierra hace 65 millones de años.

Los dinosaurios están extintos

Por supuesto que se sucedió una extinción en masa que acabó con gran parte de los dinosaurios, pero no con todos. El científico Steve Brusatte, autor del libro "The Rise and Fall of the Dinosaurs" explica cómo las aves son, en su mayor parte, dinosaurios que han sido sometidos a un riguroso proceso evolutivo.

Tenían la sangre fría

Las conclusiones que sacan los científicos sobre los huesos de dinosaurios que van encontrando es que estos crecían rápidamente. Sólo animales como las aves y los mamíferos, con metabolismos rápidos y temperaturas corporales bien reguladas son capaces de hacerlo. Este fenómeno es todavía foco de estudios arqueológicos.

Eran de color verde-grisáceo

A pesar de como nos los pinta Holywood, los dinosaurios eran en realidad muy coloridos. Se sabe por el hallazgo de algunas plumas fosilizadas en la piedra, y que contienen estructuras celulares llamadas melanosomas. De esas células los científicos extraen la conclusión del amplio abanico de colores que estos animales podían tener en la piel.

Eran todos gigantescos

Por supuesto, los dinosaurios eran reptiles que podían alcanzar tamaños monstruos, pero no todos eran tan grandes. Los primeros fósiles en encontrarse fueron los de los especímenes grandes, pero con el avance de la tecnología están apareciendo nuevas especies, mucho más pequeñas.

Ya hay fósiles de todos los dinosaurios

En realidad, todo lo contrario. Hasta ahora, los científicos han descubierto un total de 700 especies dentro de las posibles 10.000 que poblaron la tierra hace millones de años. Cada año se descubren nuevas mutaciones en fósiles o incluso especies totalmente nuevas.

Los mamíferos evolucionaron tras la extinción de los dinosaurios

Esto no es cierto, ya había mamíferos en aquella época, pero no tal y como los conocemos ahora. Por aquel entonces existían diversas especies de mamíferos pequeños, provenientes de marsupiales en muchos casos. Fue debido a la extinción cuando la evolución les llevó a extenderse por el mundo, eso sí es cierto.

Todos los grandes reptiles eran dinosaurios

Esto no es del todo cierto, dado que no se debe englobar a ciertos especímenes voladores o acuáticos dentro del mismo saco. No se debe generalizar con el término dinosaurio, no son todos reptiles con largas hileras de dientes, hay diversas especies y categorías diferentes.

Los dinosaurios eran muy rápidos

No es cierto, muchas especies de dinosaurios eran extremadamente lentas, sobre todo entre los herbívoros de cuello largo. Otras especies como los raptores sí que podían alcanzar mucha velocidad, pero el célebre Tiranosaurus Rex no se movía más rápido que un simple trote humano.

El Tiranosaurio era un carroñero

En este caso, la imagen que da el cine del Rex como una máquina de matar, no es tan descabellada. Estudios revelan que en realidad este gigantesco reptil no es el carroñero por el que se tomaba. En realidad el Rex tenía un sentido cazador y depredador muy desarrollado, así lo demuestran las marcas de dientes halladas en muchos fósiles de herbívoros.

Fueron fallos de la evolución

Todo lo contrario, estos animales gobernaron la tierra durante 150 millones de años, y se mantuvieron allí por su constante adaptación y desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los carnívoros, la evolución les fue convirtiendo en verdaderas máquinas perfectas de matar. El Homo Sapiens lleva poblando la Tierra desde hace solo 200.000 años, todavía nos llevan mucha ventaja.