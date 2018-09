Cinco síntomas de que tu casa puede ser vulnerable a los robos

Hay descuidos que se pueden evitar con facilidad

La mayoría de robos se suceden a la luz del día

Imagen: Pixabay

Todos nos asustamos cuando se sucede una oleada de robos en nuestro barrio, y nos preguntamos si nuestra casa es realmente segura.

Que tu vivienda esté bien protegida depende de ti, ya que lo principal es evitar descuidos. Si te preocupa su seguridad, no es buena idea hacer saber por redes sociales que te vas de viaje antes de ir por ejemplo, ya que esto da una indicación importante a potenciales ladrones. Aún siendo precavidos/as, puede ser que se nos escapen ciertos descuidos que ponen en peligro la seguridad de nuestra casa ante robos, estos son algunos de los más comunes:

La puerta principal

Aunque parezca obvio, la puerta principal es en lo primero que se fijan los ladrones. Independientemente de que la puerta sea más o menos robusta, el ladrón siempre se fijará si está o no echado el pestillo. Aunque la puerta quede cerrada de igual manera sin pasar la llave es altamente recomendable acostumbrarse siempre a dejarla bien cerrada. Dependiendo de la puerta, si está cerrada sin pasar el seguro puede ser fácilmente derribada de una patada.

Las ventanas

Aquí también hay que tener mucho cuidado, porque es otro de los lugares por los que más acceden los ladrones a las casas. Si te vas de viaje, lo mejor es no bajar todas las persianas, porque con eso das a entender que no hay nadie en casa. Lo mejor es dejar algunas ventanas a la vista, con la cortina corrida si lo prefieres. Aquí tenemos un problema añadido ya que de noche se podrá ver que no hay luz, así que es buena idea comprar algún tipo de cortina relativamente opaca para confundir a ladrones.

Tus redes sociales

Ya hemos hablado de ello, pero es muy importante. Si subes fotos durante tus vacaciones, asegúrate de que esas fotos llegan solamente a gente que te interesa. Si los ladrones se enteran de que estás fuera de casa, será mucho más sencillo que se atrevan a entrar. Si no puedes resistir la tentación de subir fotos de tus viajes a Instagram quizá sea recomendable editar la privacidad, al menos esos días.

La alarma

Si te has tomado la molestia y precaución de instalar una alarma antirobo asegúrate de que está encendida en todo momento. Según las encuestas el 20% de los propietarios de alarmas no las encienden durante el día, y aunque te parezca mentira, bajo la luz del sol es cuando más robos se producen.

Los cubos de basura

Hay que tener cuidado con lo que dejamos en nuestro cubo de basura, porque puede incitar también a los ladrones. Si dejas la caja de algo muy valioso (como una TV de alta gama) en el cubo de basura, estás dando indicaciones precisas de lo que puede encontrar dentro de la casa. Si los ladrones estiman que valdrá la pena el riesgo, puede que tu casa esté en peligro.