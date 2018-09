Alimentos con moho, ¿debes darles una oportunidad antes de tirarlos?

La comida mas "dura" es más resistente al moho

La esporas se transmiten por la humedad a toda velocidad

Imagen: Pixabay

Dependiendo del tipo de alimento, el moho se extenderá con mayor o menor facilidad, y de eso depende que sea o no comestible.

Cuando hacemos una limpieza general de la nevera, es habitual encontrarnos con alguna que otra sorpresa. Normalmente nos sorprende encontrarnos alimentos de los que nos habíamos olvidado, y que ahora, han generado una capa de moho a su alrededor. Nuestra primera reacción suele ser tirarlos a la basura, lo cual sin duda es lo más seguro. Sin embargo, dependiendo del alimento, este puede seguir siendo comestible a pesar de tener una parte cubierta de moho, dado que estas esporas no se transmiten de igual forma en todos los alimentos.

En alimentos más duros como el queso por ejemplo, el moho tiene más dificultades para propagarse. Según Robert Gravani, profesor de ciencias de la alimentación en la Universidad de Cornell, cuando te encuentras una porción de queso cubierta de moho, puedes salvar el producto si tomas las precauciones adecuadas. Lo que debes hacer es cortar generosamente la porción del queso cubierta de moho y tirarla a la basura. Asegúrate de que el cuchillo no toca las esporas, porque puede contaminar por completo el producto si se corta con él a posteriori.

Los alimentos blandos son más peligrosos

En quesos duros como el Cheddar, no hay tanto riesgo de que el moho se expanda hasta la cuña, infectando por completo el producto. En quesos blandos sin embargo, sí que este tipo de partículas se extienden con más rapidez y no es seguro consumirlos una vez han generado moho. Al contrario que el queso, el pan con moho no es seguro en ningún caso, ya que una simple muestra de moho podría significar que toda la rebanada está infectada.

Los vegetales como el repollo, las zanahorias y los pimientos son más resistentes a la propagación del moho. Sin embargo, las carnes frías y las sobras cocinadas son lo opuesto, ya que el moho se propaga muy rápido en la humedad. Las consecuencias de ingerir moho pueden ser náuseas, leves reacciones alérgicas y problemas digestivos, pero rara vez se necesita atención médica.