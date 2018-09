Arruinarán tu infancia: imágenes que proyectan un final infeliz de las películas de Disney

Su objetivo es transmitir conciencia sobre el medio ambiente y la sociedad

Ilustraciones visualmente interesantes y trágicas al mismo tiempo

Imagen: Jeff Hong / disneyunhappilyeverafter.tumblr.com

¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los clásicos de Disney sin sus emblemáticos finales felices? Pues bien, Jeff Hong es un artista que ha creado dramáticas ilustraciones que proyectan a los personajes de estos filmes en situaciones tristes y realistas de la sociedad actual.

Las ilustraciones publicadas en su blog personal Disney Unhappily Ever After son visualmente interesantes y trágicas al mismo tiempo. El objetivo del joven artista con sede en Nueva York es transmitir conciencia sobre el medio ambiente y los problemas de la sociedad a través de los queridos personajes de Disney. Podrás ver a personajes clásicos como Mulan, Ariel, Dumbo, Bambi o Winnie The Pooh dentro de escenas que ocupan la contaminación, la deforestación y el abuso de animales.