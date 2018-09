Cinco platos que son mucho más fáciles con una olla exprés

La olla exprés es una de las herramientas más útiles que puedes encontrar en una cocina; tiene más funcionalidades de las que en un principio habías imaginado. Con ella es posible cocinar una gran diversidad de platos y preparar comida mucho más rápido que utilizando otros útiles.

Si posees una, te alegrará saber que te ahorrará tiempo y toneladas de esfuerzo en la preparación de comidas cotidianas. A pesar de que este útil de cocina puede ser un poco desalentador cuando se trata de averiguar qué recetas hacer y cómo prepararlas, no te preocupes, aquí explicamos cinco platos que son mucho más fáciles de hacer con una de estas herramientas.

1. Arroz

Esta es, probablemente, una de las comidas más difíciles de preparar. Es decir, siempre tienes que tener en cuenta las proporciones entre agua y arroz, de lo contrario, puede quedar espeso, pastoso o seco. Todo el proceso de cocción, además, tarda alrededor de unos 45 minutos. Afortunadamente, podemos utilizar la olla exprés como una arrocera. Esta herramienta ofrece una cocción perfecta al vapor que requiere poco o ningún esfuerzo.

Cuando prepares arroz en una olla exprés, debes usar una proporción de arroz y agua de aproximadamente 2 tazas. Cocina de 22 a 24 minutos y luego libera la presión del recipiente de forma natural durante 5 o 10 minutos. El arroz debería haber quedado perfecto.

2. Patatas al horno

En casa, para obtener patatas al horno debes estar preparado para esperar 45 minutos (por no sumar lo que tarda en calentarse). Pero una olla exprés hace que este plato simple sea aún más simple. Solo agrega una taza de agua al fondo de la olla, coloca las patatas en una rejilla y cierra la tapa. Cocínalas a alta presión durante 12 a 20 minutos, libera la presión de forma natural otras 10. Esto es todo lo que necesitarás para transformar tus patatas duras y almidonadas a suaves y cremosas.

3. Risotto

Lo creas o no, es posible hacer risotto en siete minutos sin tener que removerlo constantemente. Es una receta bastante sencilla; debes tostar el arroz en la olla exprés como lo harías normalmente. Una vez que esté listo, puedes agregar el caldo, cerrar la tapa y dejarlo cocer durante cinco o seis minutos. Después de liberar la presión de la olla exprés y remover un poco el arroz, el risotto debería estar listo para servir.

4. Tarta de queso

La tarta de queso es uno de esos dulces que rara vez resultan tan deliciosos en casa como cuando los compras. A diferencia de otros pasteles, tiene que cocinarse en un "baño María", sino, quedan grietas en la parte superior. Y, no menos importante, entre el tiempo de preparación, cocción y lo que tarda en enfriarse, hornear una tarta de queso puede ser una tarea que lleva todo el día.

Sin embargo, puedes hacer tarta de queso fácilmente en una olla exprés. Se recomienda preparar la galleta y el relleno como lo harías normalmente, y luego colocar la tarta sobre una rejilla dentro de esta herramienta encima de una taza y cuarto de agua. En lugar de hacerse al baño María, el pastel se cuece al vapor, asegurando que la parte superior quede totalmente lisa. Deja que se haga durante 35 minutos y luego deja que la olla libere la presión otros 25.

5. Huevos escalfados

A veces, puede no resultar tan sencillo preparar unos huevos escalfados si no tienes mucho tiempo. El método habitual para hacerlo es dejarlo caer sobre el agua suavemente hirviendo. En definitiva, una tarea que deja mucho margen para el error. No obstante, hacerlo con una olla exprés permite disfrutar de unos huevos pobres perfectos. Sólo tienes que verter el contenido dentro de una rejilla y dejarlo dentro de la olla; sella con la tapa y cocínalos al vapor durante unos minutos.