"¿Qué te parece esto, Elon Musk?" El meme que desafía al empresario con ingeniosos inventos

No es la primera vez que nos encontramos por Internet un nuevo viral y parece que los memes están al orden del día. Es bien sabido que, actualmente, las redes sociales son la cuna de este tipo de contenidos. Sin embargo, si hay algo que haga tan especial a Twitter, es la creatividad e ingenio de sus usuarios.

Esta vez, mientras que algunas personas están pendientes del comportamiento de Elon Musk después de que apareciera fumando -aparentemente- marihuana en un programa de radio, el Twitter ruso ha rendido homenaje al empresario con inventos verdaderamente hilarantes.

De acuerdo con la usuaria de Twitter Andromedamn, el nuevo meme viral ruso exhibe inventos de lo más ingeniosos acompañado con el título de "¿Qué te parece esto, Elon Musk?" Todos ellos son simplemente brillantes, pero los tuits más destacados de este fenómeno incluyen unas botellas que sirven como sandalias, un grifo que sirve café y un coche eléctrico que podría competir con los Tesla.

apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC