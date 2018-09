Así es una barriga de embarazada de trillizos

Las dimensiones son cuanto menos llamativas e impresionantes

La probabilidad de quedar embarazada por trillizos es mínima

Documenta el proceso de gestación a través de su cuenta de Instagram

Imagen: Instagram / @triplets_of_copenhagen

A lo largo del desarrollo embrionario, el feto empieza a moverse y dar patadas nobles cada vez más constantes que se resumen en una experiencia única en la vida de una mujer. Y, como es evidente, todos los embarazos son diferentes, por lo que no es de extrañar que alguna que otra vez nos encontremos barrigas como esta.

Sin embargo, quieras o no, las dimensiones de la barriga de esta mujer son cuanto menos llamativas e impresionantes. Maria, de 36 años, espera dar a luz trillizos y ha documentado el asombroso crecimiento de sus tres hijos durante meses a través de su cuenta personal de Instagram.

Las probabilidades de quedar embarazada con trillizos son ínfimas, por lo que se podría decir que María es una de las "afortunadas".

María empezó a fotografiar el crecimiento de su barriga a partir de la doceava semana de gestación y, definitivamente, es increíble de ver.

A través de las fotografías que publica en Instagram, María se las arregla para hacer que las 34 semanas de embarazo de trillizos parezcan un paseo por el parque, pero no es así. De hecho, en una de las leyendas que acompañan estas imágenes dice:

"Yo la mayor parte del día: ver series de televisión, podcasts, dormir y mirar el móvil. Pero no faltan los bebés dando patadas, el ardor de estómago y contracciones de Braxton Hicks. Me alegra saber que solo quedan 4 días para no tener tiempo de estar aburrida los siguientes 18 años.".

María asegura sentirse muy aliviada por el hecho de que todo el proceso de embarazo haya ido tan bien. A medida que veía su barriga, temía que la tuvieran que hospitalizar o quedarse en cama hasta dar a luz, pero han llegado lejos sin complicaciones serias.

Un vídeo mostrando y presumiendo del tamaño de su barriga.