¿Por qué debes bajar la tapa del váter antes de tirar de la cadena?

Es algo que casi todos hacemos por costumbre, pero está mal

Muchas bacterias y microbios se dispersan debido a un efecto aerosol

Imagen: iStock

Todos tenemos al menos una cosa con la que somos especialmente meticulosos. Ponernos las zapatillas de ir por casa una vez estamos dentro, dejar los platos medianamente ordenados en el fregadero o incluso doblar y guardar la ropa que llevábamos puesta en vez de dejarla encima de la cama.

Sin embargo, tirar de la cadena mientras está la tapa abierta es algo que casi todos hacemos por costumbre, pero está mal. ¿Por qué? Porque si no la bajamos antes de presionar el botón que permite que caiga agua de la cisterna, muchas bacterias poco amistosas se dispersarán por todo el baño. Y no, no es una broma.

Antes de explicar esto con principios científicos, debes pintar una pequeña imagen mental de lo que sucede cada vez que dejas el asiento levantado para entenderlo mejor. Con un simple movimiento de palanca, el remolino de agua que arrastra las heces hacia la alcantarilla, también lo hace dirección arriba, extendiéndose por todo el cuarto de baño.

Según sugiere un estudio publicado por el American Journal of Infection Control, tirar de la cadena con la tapa abierta es un grave error. El hecho produce un efecto aerosol que todo lo impregna. Es decir, bacterias, gérmenes, microbios y materia fecal se disparan hacia arriba con la fuerza creada por el repentino chorro de agua.

Cuando se tira de la cadena con la tapa abierta, una fracción de las gotas de ese efecto aerosol producido podrían contener microbios. Los vómitos y las heces contienen altas concentraciones de patógenos, los cuales pueden sobrevivir en superficies durante semanas o meses. Da igual cuán limpio tengas el inodoro, siguen ahí.

Cierra la tapa, especialmente si el baño lo utilizan varias personas

La forma más fácil de frenar esta explosión literal de bacterias, gérmenes y microbios es simple: cierra la tapa. Es una buena idea bajar el asiento, especialmente si el baño es utilizado por varias personas. Y aunque no hay ninguna prueba de transmisión de enfermedades a través del efecto aerosol, terminaremos esta diatriba con algunas razones igualmente válidas por las cuales deberías dejarla cerrada.

La primera es que nada caerá accidentalmente dentro del inodoro si está cerrado. Las partículas no se dispersarán de la forma en que lo hacen si la bajas.Tu mascota no tendrá la tentación de meter su hocico para beber el agua del interior. Tu baño se mantendrá más limpio. Y, no menos importante, si pides a los demás miembros de tu familia que la cierren, hazlo tu también.