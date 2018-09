Así es cómo se vió el huracán Florence desde el espacio

El huracán Florence tocó tierra el pasado viernes en la costa atlántica de Estados Unidos. A pesar de que se debilitó al bajar sus vientos máximos sostenidos a 215 kilómetros por hora, se mantuvo como un ciclón monstruosamente peligroso de cuarta categoría. Se emitieron diversas vigilancias ciclónicas con fin de observar la trayectoria, fuerza y amenaza pero, sin lugar a dudas, la NASA nos dejó con unas imágenes cuanto menos impactantes de su tamaño.

Es bien sabido que la NASA cuenta con una gran variedad de instrumentos de observación. Mientras que los meteorólogos vigilaron e informaron a la audiencia sobre su llegada y peligrosidad, la Estación Espacial Internacional capturó en foto y vídeo como el huracán tocaba tierra.

Por primera vez, un vídeo de cinco minutos de la estación espacial mostraba al huracán Florence tocando tierra estadounidense. Las cámaras de alta definición que se encuentran fuera de la Estación Espacial Internacional dejaron imágenes como estas.

Youtube Video

El astronauta de la NASA, Ricky Arnold, compartió a través de Instagram y Twitter imágenes que mostraban al monstruoso huracán. Las fotografías exhiben cuán grande se ve Florence, con su gigantesco campo de viento que se extiende por cientos de kilómetros.

Por otro lado, el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Alexander Gerst, compartió algunas fotografías al mismo tiempo que enfatizó con la gravedad de la tormenta. El huracán Florence fue "tan enorme", dice el tuit, que a pesar de estar en el espacio, tuvo que utilizar un súper gran angular para poder capturar el tamaño real de Florence.

Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizons pic.twitter.com/ovZozsncfh