Cuidado con Olivia en Whatsapp: Es una trampa que podría robar tu información personal

Hace tan solo unos meses apareció Momo: un reto viral que consistía en añadir un número con prefijo japonés a nuestros contactos de Whatsapp. El desafío en cuestión era hablar con el siniestro personaje a las tres de la madrugada. Según afirmaban los usuarios a través de redes sociales, 'Momo' contestaría desvelando información personal y enviaría amenazas e imágenes inquietantes.

El número de 'Momo' se difundió a través de un grupo de Facebook en Japón y cogió fuerza cuando se difundió que una joven había muerto a manos de dicho personaje. Sin embargo, y a pesar de que la intriga del reto se resolvió, ha aparecido 'Olivia': una posible nueva forma de extorsión encubierta bajo la fachada de algo completamente inocente.

La persona que se hace llamar 'Olivia', está fingiendo ser la amiga de un antiguo compañero de clase para que el usuario guarde el teléfono en su lista de contactos. Una vez han intercambiado unos cuantos mensajes de texto, Olivia dice que mandará una imagen para reconocerla y pega un enlace externo. Si la víctima entra, será redirigido a una página web de contenidos sexuales.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A