Danonino es queso: usuarios de Twitter enloquecen ante el hallazgo

Sigue siendo el postre y la merienda favorita de los más pequeños de casa

Muchos no pudieron evitar expresar su sorpresa a través de Twitter

Imagen: Twitter

Danonino, de la marca Danone, sigue siendo el postre y la merienda favorita de los más pequeños de casa y no tan pequeños. Su sabor, textura y formato lo han convertido en el producto estrella de la nevera de muchas familias. A ello se le añade su contenido rico en calcio y vitamina D, pero lo que probablemente no sabías hasta ahora es que no es yogurt, sino queso.

Y es así como un incalculable número de usuarios se han quedado boquiabiertos ante tal hallazgo. Pensaban estar toda su vida comiendo un yogurt de fresa y plátano cuando, en realidad, no era así. Las reacciones son cuanto menos curiosas, ya que tras enterarse, muchos no pudieron evitar expresar su sorpresa en Twitter.

Ahora bien, Danone deja claro este asunto en su página oficial: conocido anteriormente como Petit Suisse, Danonino hace referencia a un queso fresco de origen francés que ha sido la base de la marca desde hace más de cuarenta años.

Esto ha sumado puntos a los sentimientos encontrados de los usuarios: el descubrimiento de aquellos que creían que llevaban toda su vida comiendo yogur, convirtieron el asunto en un nuevo viral de redes sociales.

¿Ya se echaron sus nachitos con Danonino, perros? pic.twitter.com/4pIdyuI23c — coquito (@Unjorjito_) 17 de septiembre de 2018

me acabo de enterar que el Danonino es queso y literal estoy así porque no puedo entender que yo de chiquita comía queso rosa congelado pic.twitter.com/wsHz3qeIKi — ????? ???? ???????? (@heschxnce) 17 de septiembre de 2018

¡QUE LES PASA!

Mi vida fue todo una mentira...

Danonino es queso (? pic.twitter.com/ln5EI1LULD — ?TIN? (@aguuscoool) 17 de septiembre de 2018

yo cuando me enteré que el Danonino es queso pic.twitter.com/dTNsNB7poL — A (@Aldaquirogaa_) 17 de septiembre de 2018

PAREN TODO

Si el danonino es queso QUE ES EL DANONINO BEBIBLE pic.twitter.com/1pj6jS0zKL — Vicky pito (@larryR4inbow2) 17 de septiembre de 2018

Ahora una sola frase que tiene a internet consternado: ¡El Danonino es queso! pic.twitter.com/sBckRnKdsQ — EstiloDF (@EstiloDF) 17 de septiembre de 2018