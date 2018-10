Un asteroide con forma de calavera rozará la tierra después de Halloween

El 31 de octubre celebrará cumpleaños el descubrimiento del asteroide 'Calavera': un cuerpo rocoso que se acercó a la Tierra llamando la atención de la comunidad científica y los aficionados de la astronomía por su característica forma. Sea pareidolia o la propia constitución del asteroide, es seguro decir que recuerda a un cráneo humano.

El hecho de que su aproximación ocurriera durante la víspera de Todos los Santos, ayudó a que fuese popularmente conocido con el nombre de "asteroide de Halloween". Sin embargo, y según los cálculos de la NASA, esta vez su recorrido no coincidirá con la esperada Noche de Brujas, sino que volverá a aproximarse a nuestro planeta el próximo 11 de noviembre.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr