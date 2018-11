Un joven de 35 años se casa con el holograma de una estrella pop virtual de 16 años en Japón

Un japonés de 35 años, Akihiko Kondo ha cumplido su sueño de casarse. El hombre, que asegura que ha sufrido por amor gran parte de su vida, ha celebrado su boda con el holograma de una estrella del pop virtual de tan solo 16 años. El matrimonio es tan irreal como la joven esposa de Kondo y no está exento de polémica, también entre los familiares del japonés.

La madre de Kondo rechazó la invitación a la boda de su único hijo en Tokio y no fue la única que declinó asistir al evento. Ningún miembro de su familia asistió pero al joven japonés le dio exactamente igual y se gastó 2 millones de yenes -más de 15 mil euros- en organizar una boda con un holograma en una sala real de Tokio.

Por parte de la novia, obviamente no hubo nadie. Se trata de una creación de la empresa Crypton Future, que desarrolla personajes que en Japón se conocen como Vocaloid y son poco más que una silueta, generalmente una jovencita de estética anime que canta mediante un software de voz. En este caso, la cantante virtual se llama Hatsune Miku y tiene 16 años.

La ceremonia se celebró a principios de noviembre ante la presencia de 40 invitados. Kondo se casó con Miku, que para la ocasión "asistió" a su boda como una muñeca de peluche de unos 35 centímetros de alto, más o menos el tamaño de un gato. La boda fue lo más real posible y como en todo matrimonio hubo intercambio de anillos.

