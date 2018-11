Kevin Durant, a los pies de Luka Doncic: "Los Mavs tienen un jugador para liderar una franquicia"

Durant y LeBron, los dos mejores jugadores NBA, ya conocen a Doncic

Imagen: Getty

Luka Doncic fue de nuevo el protagonista en la victoria de su equipo, Dallas Mavericks, sobre los vigentes campeones Golden State Warriors, al aportar 24 puntos y nueve rebotes. El esloveno está asombrando a toda la NBA con su juego y ya son varios jugadores que no dudan en piropearle. El último ha sido Kevin Durant.

El jugador de Warriors sufrió en sus carnes la calidad de Luka Doncic en su último partido (112-109) celebrado esta pasada madrugada. Durant no dudó en elogiarle al término del partido.

"Me encanta. Me gusta mucho. Es educado, es talentoso y se nota que ya ha jugado profesionalmente antes de venir. Los Mavs tienen en él a un gran jugador para liderar la franquicia en el futuro. Dennis Smith y él juegan muy bien juntos", reconoció uno de los mejores jugadores actualmente de la competición.

Doncic también habló tras el encuentro entre Mavericks y Warriors: "También he hecho esto cuando estaba en Madrid. Me encantan esos lanzamientos en el último minuto. Pero, por supuesto, es diferente. Es la NBA. Es la mejor liga del mundo", apuntó.

LeBron también le alabó

LeBron James conoció las artes de Luka Doncic durante el encuentro entre Dallas Mavericks y Los Ángeles Lakers que se llevaron los angelinos por un punto. Ese día, LeBron tuvo unas bonitas palabras para un Luka que se llevó la camiseta de su ídolo.

"Creo que los jugadores europeos se desarrollan más rápido que los americanos", aseguró el alero de los Lakers tras su enfrentamiento. "Él lleva desarrollándose de manera profesional desde... ¿qué años? ¿15? No creo que esto le esté intimidando. No creo que este juego sea algo que no haya visto antes", confesó.