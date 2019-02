Los dos errores arbitrales que decantaron la final de Copa del Rey de baloncesto

El trío arbitral no vio falta en un golpe de Randolph a Singleton

Dos jugadas después, vieron tapón ilegal en un rebote de Randolph

Foto: EFE.

El Barcelona consiguió ante el Real Madrid su vigésimoquinta Copa del Rey de baloncesto en una de las finales más emocionantes que se recuerdan del torneo. En el tramo final de la prórroga, los blaugrana se llevaron el título tras dos jugadas polémicas y sendas decisiones arbitrales que generaron desconcierto y enfado entre los contrincantes.

A falta de 10 segundos para el final, y con 90-92 en el marcador para el Barcelona, Ante Tomic asistió para Chris Singleton, que corrió a canasta para hacer los dos puntos que a priori serían ya definitivos. En la carrera, le persiguió Anthony Randolph, que a la desesperada le golpeó con la manoen la cabeza tratando de taponar. Los árbitros del encuentro, el trío formado por García, Pérez y Jiménez, decidió no pitar falta a pesar del contacto ni pedir el Instant Replay (el sistema de videoarbitraje usado por la ACB) para revisar la jugada.

El caos continuó después. Jaycee Carroll adelantó al Real Madrid (93-92) con una bandeja y tiro libre adicional tras falta el Barcelona se dispuso a atacar en la posesión definitiva. Ante Tomic recibió en la pintura y trató de anotar con un gancho ante la presión de Anthony Randolph, que taponó. Los árbitros, sin embargo, acudieron al Instant Replay para dictaminar que este tapón era ilegal, dando de facto la Copa para el Barcelona.

Las imágenes, no obstante, parecen dar razones a los blancos, que estallaron por el arbitraje y la final perdida: el balón había tocado aro previamente y no presentaba una trayectoria de entrada a canasta, por lo que el tapón de Randolph en verdad fue simplemente un rebote legal. No lo entendieron así los colegiados, que tras la revisión del vídeo dieron dos puntos al Barcelona...y el título más polémico de los últimos años en el baloncesto español.