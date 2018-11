Hallan en Borneo la pintura figurativa más antigua del mundo

Una cueva poco accesible de la provincia de Kalimantan, en Borneo, ha arrojado una gran sorpresa para los antropólogos: la pintura de una vaca salvaje de 40.000 años de antigüedad. A pesar de que el descubrimiento de arte figurativo en las paredes de este lugar se produjo en los años 90, no ha sido hasta ahora cuando un método científico ha permitido la datación exacta de la pintura.

La muestra de arte figurativo que se creía la más antigua descubierta hasta este hallazgo fue realizada 8.000 años después en otra cueva de la isla indonesia de Sulawesi. En ella se puede ver una figura que representaría a un cerdo, acompañado por otros animales y manos en negativo -la pintura bordea la forma de la extremidad humana, se conoce como técnica de 'estarcido'-.

En el interior de la cueva de Kalimantan se han localizado otras representaciones pictóricas, especialmente manos estarcidas que son incluso anteriores, de hace 52.000 años. Sin embargo, los paleontólogos no consideran esto arte figurativo al tratarse de una mera plasmación usando como molde el propio cuerpo. La figura de la vaca salvaje se aprecia en pigmentos anaranjados y rojizos, pero los investigadores creen que su tono original era violeta y fue variando con el transcurso de los siglos.

A painting of wild cattle, dated at 40,000 years old, in a cave in Borneo, part of a large panel containing more animals could be the older known figurative painting in an art ability that appeared in Asia & Europe simultaneously https://t.co/2T2AFOhUtM Photograph: Pindi Setiawan pic.twitter.com/SRdnW4lWw7