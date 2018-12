La misión OSIRIS-REx se encuentra con el peligroso asteroide Bennu

Tras casi 27 meses de viaje espacial, la sonda OSIRIS-REx de la NASA operará alrededor del asteroide Bennu tras su llegada este lunes, 3 de diciembre.

"Logro desbloqueado: "¡Hemos llegado!" Nuestra misión OSIRIS-REx llegó al asteroide Bennu, donde pasará casi un año haciendo mapas y estudiando para encontrar un lugar seguro para recoger una muestra", así rezaba el mensaje que la NASA ha lanzado a través de su cuenta de Twitter para anunciar la llegada de OSIRIS-REx.

Achievement unlocked: "We have arrived!" Our @OSIRISREx mission reached asteroid Bennu, where it will spend almost a year mapping and studying to find a safe location to collect a sample. Watch: https://t.co/zI282xjLzc pic.twitter.com/VMPs7SIfSf