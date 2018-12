La nave espacial Juno capta un 'delfín' entre las nubes de Júpiter

La NASA ha difundido una serie de imágenes de la nave espacial Juno que captura las cambiantes formaciones de nubes en todo el hemisferio sur de Júpiter.

Una nube con la forma de un delfín parece estar nadando a través de las bandas de nubes a lo largo del Cinturón de Templado Sur.

La secuencia fue tomada durante 20 minutos el 29 de octubre de 2018, cuando la nave realizó su decimosexto vuelo de aproximación a Júpiter. En ese momento, la altitud de Juno oscilaba entre aproximadamente 18.400 y 51,000 kilómetros desde las cimas de las nubes del planeta, a aproximadamente 32 a 59 grados de latitud sur.

So long and thanks for all the fish! ????



