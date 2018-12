Los cosmonautas rusos Kononenko y Prokópiev realizan una caminata espacial

Los cosmonautas rusos Serguéi Prokópiev y Oleg Kononenko iniciaron hoy una caminata espacial de más de seis horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) que la agencia espacial rusa considera de una gran dificultad.

Prokópiev y Kononenko abrieron las escotillas del módulo Pirs a las 16:02 GMT, tras lo que dieron inicio a su misión en el espacio exterior, según se puede ver en la página web de la NASA.

Antes de salir de la plataforma orbital, los astronautas entraron en la cámara de despresurización y conectaron el sistema de alimentación autónoma de sus escafandras, lo que marca el comienzo de la actividad extravehicular.

Spacewalker Oleg Kononenko works outside Pirs docking compartment before inspecting the Soyuz crew vehicle where a pressure leak was detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/hOHgkv9J7A