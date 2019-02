Llega la superluna este martes: cómo y cuándo observar la 'Luna de nieve'

Será la luna más cerca a nuestro planeta durante todo el 2019

La luna se mostrará un 14% más grande y un 30% más brillante. Imagen: Dreamstime

Enlaces relacionados Ya puedes ver la Tierra y la cara oculta de la Luna en una sola fotografía (6/02)

No va a ser como la de otras noches. Esta madruga no. Este 19 de febrero la luna 'se viste' de nieve para mostrar su mejor y más iluminada faz. En Europa, conseguirá su máxima fulgencia este 19 de febrero al atardecer, mientras que América será la madrugada el momento idóneo para apreciarla. Concretamente, el satélite será hasta un 14% más grande de lo normal y contará con un 30% más de brillo. Disfrutemos de la vista porque no se dará de la misma forma, igual de brillante, hasta dentro de siete años; si bien el próximo 21 de marzo se espera a la tercera y última superluna del presente año. ¿Pero en qué consiste este fenómeno denominado como 'luna de nieve'?

Para poder disfrutar de la imagen que nos dejará hoy la relevo del Sol tienen que confluir dos fenómenos. Por un lado, es preciso que la luna se halle en el punto más cercano a nuestro planeta, es decir, la fase perigeo. Esto significa una distancia promedio de 363.300 kilómetros desde la Tierra. Por otro lado, tal como lo será esta noche, encontrarse también en la fase de luna llena.

Todo esto, además, coincide con la época de nieves que ha lugar actualmente en el hemisferio norte; de ahí el apelativo que recibe el fenómeno. No en vano, conviene aclarar que no se trata de un término astronómico con carácter oficial. Toda vez que la luna esté en el 90%, o más, de la distancia máxima en su perigeo, se considera que estamos ante esta situación.

Mejor en áreas sin contaminar

Así, podremos apreciar una luna algo más grande, sobre un 14% mayor de lo habitual, y más resplandeciente, hasta un 30%, como consecuencia de su proximidad para con nuestro planeta. Sin embargo, para su mejor apreciación, los expertos recomiendan alejarse de zonas en que la contaminación arrope los cielos e intentar así visionar el fenómeno en áreas alejadas de las grandes urbes.

A diferencia de una situación de eclipse, no es necesario una protección especial para poder mirar el centelleo que regale la 'luna de nieve'.

¿Pero esta tesitura podría ser capaz de alterar el orden climático y provocar algún desorden medioambiental? En absoluto. Esto no causará fenómenos indeseables tales como terremotos, incendios o erupciones volcánicas, entre otros.