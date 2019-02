Sònia Cervantes pone en valor la tristeza frente al marketing de la felicidad

Barcelona, 21 feb (EFE).- La psicóloga Sònia Cervantes, que acaba de publicar el libro "Intensamente, recetas psicológicas sencillas para superar el día a día", lamenta en una entrevista con Efe que "pasarlo mal, estar triste, se vea como una lacra" y critica "la publicidad y marketing de la felicidad que se vende ahora".

Cervantes (Barcelona, 1974), con más de 15 años de experiencia en psicología clínica, considera que "las tacitas o los calendarios con mensajes de 'happy flower' están muy bien, pero no pueden ser un mantra", porque detrás de esos mensajes "hay creencias que son erróneas, como pensar que si lo sueñas será posible".

"Creer que no hay límites provoca que la gente no vea que hay limitaciones a las ambiciones o los deseos, y no ayuda a enfrentar el sufrimiento", advierte.

"No puedes decirle a una madre que acaba de perder un hijo que 'no hay mal que por bien que venga', hay que ser realistas y no caer en un empacho de azúcar. Evitar el sufrimiento es lo contrario al bienestar emocional, no se puede querer ser feliz las 24 horas del día", añade la psicóloga.

Aún así, Cervantes, autora también de 'Vivir con un adolescente' y '¿Vives o sobrevives?', defiende "la psicología positiva", aunque dice que está "a favor de sentirse felices, no de serlo", porque "es imposible concebir la felicidad como un rasgo más de la personalidad, uno no es triste, está triste, los estados emocionales no te definen".

Además, Cervantes, que fue asesora de los programas televisivos 'Hermano Mayor' y "El Campamento", cree que la gente no hace un buen uso de algunos términos psicológicos, como cuando definen a alguien como bipolar.

"Confundir tristeza con depresión es no darle importancia al trastorno y minimizar el dolor de las personas que lo sufren, hay personas con depresión diagnosticada que están sonriendo todo el día y hay personas que antes de suicidarse acaban de tomarse un café con su mejor amigo contando chistes, así que no es lo mismo", sentencia.

En su nuevo libro, Sònia Cervantes busca "homenajear a todas las emociones, para que no descataloguemos ninguna" y confiesa que "es un guiño a la película de Disney 'Inside Out'", que en su versión latinoamericana se llama 'Intensamente', el mismo título que su libro, "y es una reivindicación a que seamos auténticos".

Cervantes explica que su libro es "una invitación a no picotear la realidad, sino a vivir intensamente. En la edad media alguien estaba 20 años esculpiendo el capitel de una catedral y ahora somos una sociedad floja que evita el sufrimiento, cuando nos duele la cabeza queremos una pastilla que nos resuelva el dolor de inmediato".

Sobre su paso como psicóloga en televisión, Cervantes recuerda que una de las técnicas que usaba eran "las metáforas y las pruebas de realidad para acercar la verdad de una forma directa a las personas que participaban en los programas".

Cuenta, por ejemplo, que "para demostrarle a una mujer que su relación amorosa era tóxica y asfixiante, la llevé a una sauna hasta casi ahogarla para que sintiese y se diese cuenta de su propia realidad".

En el libro también identifica lo que llama "personas altamente sensibles (PAS)", las que "tienen un umbral de sensibilidad mucho más alto que el resto, les molesta mucho los lugares muy abarrotados, las luces intensas, los ruidos muy altos".

Las personas altamente sensibles "están mal vistas, se ven como personas flojas, histéricas, y muchos simulan que son como el resto", según Cervantes.

La psicóloga siente que "hay que reivindicar las PAS: es mejor ser altamente sensible que una piedra sin empatía".

Sònia Cervantes es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB) y está especializada en Psicología Clínica y de la Salud, Terapeuta Sexual y de Pareja, Terapeuta Infantil-juvenil y Educadora en Inteligencia Emocional.