Fallece el actor y mago Ricky Jay

Su representante confirmó a la revista Variety su fallecimiento causas naturales

Imagen: Getty

El mago, actor y escritor estadounidense Ricky Jay falleció el sábado a los 72 años en su casa de Los Ángeles (EE.UU.), tras una larga carrera que comenzó en su infancia y que incluye varios filmes junto a David Mamet.

Richard Jay Potash, que nació en Nueva York y creció en el vecino estado de Nueva Jersey, se dio a conocer como un respetado ilusionista, oficio que aprendió de su abuelo.

Fue un experto en el truco de las cartas y estudioso de la historia de la magia, pero también fue muy conocido por sus actuaciones en la televisión y cine.

En muchos de sus trabajos en el cine fue dirigido por Mamet, entre ellos "Casa de juegos", la ópera prima del director estadounidense, "La trama", "Las cosas cambian", "Cinturón rojo" y "State and Main".

En "La trama" (1997) trabajó junto a Steve Martin, quien en un perfil publicado por la revista "New Yorker" se refirió a él como representante de "la élite de los magos".

"Él es capaz de actuar con destreza y aún así conoce la teoría, historia y la literatura del tema", dijo entonces Martin.

Jay también tuvo un espectáculo en solitario en Broadway, "Ricky Jay and His 52 Assistants", que dirigió Mamet y del que la cadena HBO realizó un especial en 1996.

Actuó en la película de James Bond "El mañana nunca muere", en la que dio vida a un terrorista, fue narrador en el filme "Magnolia" de Paul Thomas Anderson y también actuó en el filme "Boogie Nights" de este mismo director.

En televisión se le recuerda en la primera temporada de "Deadwood", para la que también escribió y actuó, además por "Expediente X". También escribió libros sobre magia.

En 2012 se presentó en televisión un documental sobre su vida, "Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay".