Muere Bernardo Bertolucci, director de 'El último tango en París' o 'El último emperador'

El cineasta despertó grandes debates y mucha controversia

El director italiano Bernardo Bertolucci ha fallecido este lunes a los 77 años. El cineasta era el autor de numerosas película de gran éxito como El último tango en París o El último emperador, con la que obtuvo el Oscar a la mejor dirección y al mejor guion en 1988, aunque la cinta obtuvo un total de nueve estatuillas.

Además del los dos Oscar recibidos por El último emperador, el italiano estuvo nominado en otras dos ocasiones en las categorías de mejor guion adaptado por El conformista y mejor director por El último tango en París. También escribió el guion de Hasta que llegó su hora, considerado uno de los mejores spaghetti western de la historia.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta, nacido en Parma el 16 de marzo de 1941, despertó grandes debates y mucha controversia. Es el caso de El último tango en París, película que contiene una escena de violación.

La escena de la violación en 'El último tango en París'.

En 2013, durante una entrevista en la Cinémathèque française, Bertolucci reconoció que pactó con Marlon Brando engañar a Maria Schneider en el rodaje para que la escena de violación de El último tango en París fuera lo más real y angustiosa posible.

Por lo tanto, no informaron de los planes que tenían -era algo que tampoco estaba en el guion- a Maria Schneider, que solo tenía 19 años. "Quería su reacción como niña, no como actriz. No que Maria interpretara su humillación y su rabia, quería que lo sintiera. Después me odiaría toda su vida".

Pese a que no fue real, solo fue una simulación de Brando, Schneider, que murió en 2011 a causa de un cáncer, jamás se recuperó emocionalmente después de este rodaje, viviendo largos periodos de depresión. "Me sentí humillada y, para ser honesta, un poco violada por Marlon y Bertolucci. Al menos solo fue una toma", declaró ella en una ocasión.

Bertolucci fue galardonado en 2007 con el León de Oro al logro de toda una vida en el Festival de Cine de Venecia y recibió el mismo reconocimiento en 2011 con la Palme d'Or honoraria en el Festival de Cine de Cannes. También fue Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y Medalla de Oro para el meritorio de la cultura y el arte.