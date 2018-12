Kevin Hart renuncia a presentar los Oscar tras la polémica generada por unos tuits antiguos con contenido homófobo

Mensajes suyos de entre 2009 y 2011 que han vuelto a ver la luz

El actor de Hollywood Kevin Hart. Foto: Reuters

El actor y comediante estadounidense Kevin Hart, que el martes anunció que iba presentar los próximos Oscar, ha renunciado a ser el maestro de ceremonias de la gala más importante del cine por la polémica suscitada por unos tuits antiguos suyos con contenido homófobo.

"He tomado la decisión de renunciar a presentar los Oscar de este año porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas talentosos e increíbles. Pido perdón sinceramente a la comunidad LGBTQ por mis contenidos insensibles del pasado", escribió en Twitter.

"Lamento haber hecho daño a la gente... Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi meta es unir a la gente y no dividirla. Mucho amor y agradecimiento a la Academia. Espero que nos encontremos de nuevo", añadió.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 de diciembre de 2018

Esta decisión del actor llegó después de una polémica jornada en las redes sociales por unos mensajes suyos de entre 2009 y 2011 que volvieron a ver la luz. "¡Acabo de ver al gay más grande de la historia! Este tipo parecía Hulk Hogan con tacones. ¡No puedo mentir, me asustó!", escribió en uno.

En otro mensaje aseguraba que impediría a su hijo jugar con casas de muñecas porque "eso es gay". Los usuarios de las redes sociales también recuperaron otros tuits en los que Hart utilizaba insultos como "maricón" para referirse a personas homosexuales.

El actor reaccionó primero con dos vídeos en Instagram en los que no pedía disculpas y aseguraba que el mundo está yendo "más allá" de la locura. "Chicos, tengo casi cuarenta años. Si no creéis que la gente cambia, crece y evoluciona cuando se hace mayor, no sé que deciros", apuntó el actor en el primer vídeo. "Si queréis colocar a la gente en una posición en la que siempre tenga que justificar o explicar su pasado, hacedlo. Pero soy el tipo equivocado", añadió.

Posteriormente, el actor publicó otro clip en Instagram, en el que aseguraba haber recibido una llamada de la Academia de Hollywood, que cada año organiza los Oscar, sugiriéndole que se disculpara o si no "tendrían que buscar a otro presentador".

Hart optó, en principio, por no hacerlo. "He hablado de esto varias veces. No es la primera vez que aparece (...). He dicho lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. He dicho quién soy ahora frente a quién era entonces", explicó al señalar que no va a volver de nuevo al pasado.

"La misma energía que se fue para encontrar esos viejos tuits se podría haber puesto en encontrar la respuesta a esas preguntas que me han preguntado año tras año (...). Alimentamos a los 'trolls' de internet y les premiamos. No voy a hacerlo. Voy a ser yo", dijo, horas antes de que en Twitter anunciara, finalmente, que no presentará los Óscar.