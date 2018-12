Nuevas imágenes del remake de 'Aladdin': así es el Genio de Will Smith

Ya están aquí las primeras imágenes de Will Smith convertido en el Genio de la Lámpara de la versión en imagen real que prepara Disney de Aladdin, el mítico clásico de los años 90, que regresa a los cines con un look muy cambiado respecto la cinta de animación.

Will Smith ha sido portada de la revista Entertainment Weekly, que en su último número dedica un amplio reportaje a esta película. Hace apenas dos meses, Disney estrenó el primer teaser tráiler del remake; sin embargo, no mostraron nada del personaje que más curiosidad despertaba entre los fans: el Genio de Will Smith.

Aladdin y Jasmine son encarnados por Mena Massoud y Naomi Scott. El reparto se completa con Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Numan Acar y Billy Magnussen, entre otros. Aladdin se estrena en cines el 24 de mayo y dos meses después será el turno de El rey león, otro remake con el que Disney quiere arrasar las taquillas en 2019.