Rami Malek sufrió una aparatosa caída en los Oscar y fue atendido por los servicios de emergencias

Se alzó con la estatuilla de Mejor Actor protagonista por su interpretación de Mercury

Rami Malek en el instante de su caída. Imagen: Getty

Ha sido una de las imágenes de los Premios Oscar 2019. Rami Malek, flamante Mejor Actor protagonista por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, caía aparatosamente por las escaleras del escenario tras finalizar su sentido y agradecido discurso. Se puede afirmar que el momento pasó desapercibido en lo que a la emisión televisiva de la gala se refiere. Sin embargo, sí fue inmortalizado por los fotógrafos. Malek precisó de la atención de los servicios de urgencias.

A pesar de la asistencia sanitaria, todo se redujo, afortunadamente, a una mera anécdota. De hecho, el propio actor asumió lo ocurrido con humor y, tras ello, acabó dedicando una sonrisa a quienes lo vieron y se preocuparon. Antes de eso, Malek se vio obligado en su resbalón a apoyar el mismísimo Oscar en el suelo con tal de sufrir el menor daño posible. Parece ser que la estatuilla está también sana y salva.

Instantes antes, Malek optó por la emoción al recibir su distinción. Así, el artista quiso agradecer a su familia y al propio Mercury la oportunidad brindada, traducida ahora en el fruto que estaba recolectando. Hace unas fechas, el artista ya calificaba la oferta como "el papel de tu vida", al tiempo que asumía que "no canto, no toco el piano, no tengo ninguna de las cualidades del que posiblemente haya sido el mejor intérprete de rock de la historia". Por tanto, todo un reto que Malek, estadounidense de padres egipcios, ha superado con creces.

El actor, conocido especialmente por su papel de Elliot Alderson en la serie Network, consiguió convencer a los escépticos, que, en un principio, no lo vieron para el papel. Además, el logro es aún mayor si se tiene en cuenta que competía con actores de la talla de Christian Bale, Viggo Mortensen, Bradley Cooper o Willem Dafoe. Unos rivales de entidad para una noche de ensueño, y a su vez de percance, para el 'doble' de Mercury. No en vano, será lo primero lo que quede bordado en la historia. Eso sí, acompañado de una anécdota que no pasó de ahí.