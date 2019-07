Muere Rutger Hauer, el actor de Blade Runner que vio "cosas que vosotros no creeríais"

Rutger Hauer en un fotograma de Blade Runner.

"Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia". Este párrafo marcó para siempre la carrera de Rutger Hauer, el actor que interpretó a Roy Batty en Blade Runner en 1982. Hoy, el intérprete neerlandés ha fallecido a los 75 años.

Aunque pasó a la historia por su papel de villano en la película de Ridley Scott, participó en casi 150 filmes desde finales de los años 60, en títulos como Lady Halcón, Escape de Sobibor, Batman Begins o Sin City.

El actor ganó un Globo de Oro por su trabajo en Escape de Sobibor en 1987.